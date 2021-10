UFC Fight Night: status borbe večera 'uživata' Santos in Walker

UFC FN: Santos vs Walker

Ljubitelji in ljubiteljice mešanih borilnih veščin boste ponovno prišli na svoj račun, saj bodo v UFC-jevi Apex areni naslednje štiri vikende na vrsti tako imenovane 'borilne noči', prvo si boste lahko ogledali od 1.00 dalje, samo na VOYO. Na prvi izmed borilnih noči bo glavna borba večera obarvana v brazilske barve. Nasprotnika v oktagonu bosta rojaka iz največje južnoameriške države in borca poltežke kategorije Thiago Santos in Johnny Walker.

Seznam vseh borb:

Poltežka kategorija: Thiago Santos – Johnny Walker

Srednjetežka kategorija: Kevin Holland – Kyle Daukas

Velterska kategorija: Alex Oliveira – Niko Price

Srednjetežka kategorija: Misha Cirkunov – Krzysztof Jotko

Ženska bantamska kategorija: Aspen Ladd – Macy Chiasson

Lahka kategorija: Alexander Hernandez – Mike Breeden