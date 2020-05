UFC Fight Night: Brazilec Burns bo izzval nekdanjega prvaka Woodleyja

V Jacksonvillu, začasni lokaciji načrtovanih UFC dogodkov do preklica pandemije koronavirusa v Združenih državah Amerike, se bosta v noči na nedeljo (31. 5.), ob 3.00 po srednjeevropskem času v naslovni borbi v sklopu UFC Fight Night pomerila borca velterske kategorije Tyron Woodley in njegov izzivalec Gilbert Burns.



Prvič po bolečem lanskem porazu v obračunu za ubranitev šampionskega pasu proti Kamaruju Usmanu se bo Woodley tako vrnil v oktagon, kjer bo skušal priklicati šampionske občutke v dvoboju proti pet let mlajšemu Burnsu, ki bo prav tako imel svojo računico. Brazilski borec ima za seboj izjemno uspešno obdobje, v katerem je slavil na treh zaporednih obračunih. Lani je denimo vzel mero tako Alekseju Kunčenku kot tudi Gunnarju Nelsonu, vse skupaj pa potrdil s pozitivnim vstopom v letošnje koledarsko leto, ko je za trojček zmag ugnal še Demiana Maia.



Borca vstopata v nedeljski dvoboj z jasno željo po zmagi, ki bi jim v drugi polovici leta lahko prinesla dvoboj za naslov svetovnega prvaka. Woodleyjev zadnji nastop in poraz proti Usmanu odpira mnoga vprašanja o zmožnostih tega 38-letnika. Ne toliko o njegovi kakovosti, temveč o motivu oziroma želji, da se vrne v zmagovalne tirnice, medtem ko ima Burns skorajda idealno priložnost, da nekdanjemu prvaku zada nov, bržkone usoden udarec v luči (ne)nadaljevanja sicer uspešne kariere.