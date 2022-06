UFC Fight night: Čaka nas izenačen spektakel Volkova in Rozenstruika

Alexander Volkov in Jairzino Rozenstruik v borbo vstopata kot ranjena leva po porazih na njunih zadnjih borbah. Rus "Drago" Volkov je v do sedaj edini borbi v letošnjem letu izgubil v prvi rundi proti Tomu Aspinallu. V sobotno pa bo v oktagon stopil z razmerjem zmag in porazov 8-4. Zanimivo je, da je vse poraze doživel proti borcem, ki so na lestvici UFC postavljeni višje od njega.

Enako velja za njegovega nasprotnika "Bigi boya" Rozenstruika, ki je izgubil na treh od zadnjih šestih borb. Njegovo razmerje zmag v tekmovanju UFC (12-3) je rahlo boljše od Volkovovega. Posledično lahko pričakujemo borbo za "golo" preživetje, saj bi zmaga enega od njiju povzdignila tik pod elitni vrh borcev, drugega pa bi poraz potisnil nazaj v sivo povprečje.