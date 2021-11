UFC Fight Night: Holloway veliki favorit, a Rodriguez ima druge načrte

Po prvotnih načrtih bi morali že julija letos izvedeti, kateri od omenjenih borcev je močnejši, a poškodba Maxa Hollowayja je poskrbela za prestavitev težko pričakovanega spopada. Američan je nekdanji prvak UFC in letošnjo sezono je pred poškodbo začel odlično, saj je brez težav premagal Calvina Kattarja. S trenutnim prvakom, Alexandrom Volkovskim, se je boril že dvakrat in obe borbi izgubil. Njegova želja bo še močnejša ravno zato, ker bi si z zmago po vsej verjetnosti priboril še eno priložnost, da poskusi Avstralcu ukrasti trenutni naslov. V glavni borbi se bosta za mesto prvega izzivalca v peresnolahki kategoriji udarila Holloway in YaIr Rodriguez. Tako Američan, kot njegov mehiški tekmec spadata med najbolj spektakularne borce v svoji kategoriji, kar obljublja ognjemet v oktagonu. "To je takšna borba ... Kot vam zmeraj pravim, če imate sodelavce, prijatelje, družinske člane, naj bo kdorkoli, ki jih zanima, kaj so mešane borilne veščine in jih želite pripraviti, da bi spremljali UFC, naj gledajo nocoj. Dobili bomo nove privržence, in že vnaprej vam rečem prosim, saj boste dobili nove prijatelje, s katerimi boste gledali borbe v UFC," pred spektaklom pravi 29-letni Američan. "Mislim, da bo borba trajala dalj časa, a ne do konca. Zaključil ga bom pred zadnjo sireno," pa sporoča 29-letni Mehičan.



Veliki favorit osrednje borbe večera v Las Vegasu Max Holloway je v konkurenci MMA v svoji karieri sicer dobil 22 borb, šest jih je izgubil. V konkurenci UFC je zmagal na 18 borbah, izgubil jih je prav tako šest. Slovi predvsem kot odličen boksar z neverjetno hitrimi in natančnimi udarci. Nihče v zgodovini peresne kategorije v tekmovanju UFC ni zmagal večkrat kot on (17). Poskrbel je tudi za največ nokavtov v zgodovini omenjene kategorije (8). Že 2805 Hollowayevih udarcev je uspešno zadelo nasprotnika, največ v zgodovini tekmovanja v kateri koli kategoriji.

Seznam vseh borb:

Peresna kategorija: Yair Rodriguez – Max Holloway

Težka kategorija: Ben Rothwell – Marcos Rogerio de Lima

Ženska peresna kategorija: Felicia Spencer – Leah Letson

Velterska kategorija: Miguel Baeza – Khaos Williams

Bantamska kategorija: Song Jadong – Julio Arce