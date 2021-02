Kralj nokavtov upravičil sloves: Lewis v drugi rundi 'ugasnil luči' Blaydesu

"To je bil edini udarec, na katerega sem čakal ves dvoboj," je v prvem intervjuju nato dejal Derrick Lewis. Njegov tekmec v UFC Apexu v Las Vegasu Curtis Blaydesje sicer dvoboj začel bolj podjetno, a je bilo v drugi rundi nato hitro konec. Lewis ga je presenetil z desnim aperkatom, po padcu na tla pa je še dvakrat udaril po tekmecu, a je k sreči sodnik hitro uvidel, da je potrebno dvoboj prekiniti.

Lewis se je z zmago približal borbi za naslov, čeprav bo moral seveda počakati tudi na spopad šampiona Stipeta Miočića s Francisom Ngannoujemin kasnejši obračun Jona Jonesaz zmagovalcem.

"Slišal sem, da Jon Jones prihaja kategorijo navzgor, zato nima smisla, da govorim o tem, kako se bom boril za naslov. Preprosto bomo videli. Ni mogoče napovedati,"je še dodal Lewis.

Poleg njegovega obračuna z Blaydesom so privrženci mešanih borilnih veščin v soboto veliko pričakovali tudi od spopada med Ketlen Vieiro in Jano Kunickajov bantamski kategoriji. Vieira, ki je bila pred dvobojem ena od štirih nastopajočih v Apexu, ki so bili na tehtnici pretežki, je morala priznati premoč tekmici po soglasni sodniški odločitvi.