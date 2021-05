UFC Fight Night v Las Vegasu: Reyes rešuje kariero proti Prochazki

Dominick Reyes (12-2) se je pred dobrim letom z Jonom Jonesompomeril za naslov v poltežki kategoriji, po kontroverznem porazu (sodniška odločitev) pa ga zdaj čaka pomemben obračun z motiviranim Jirijem Prochazko (27-3-1). Ta je lani odmevno debitiral v UFC, potem ko je privržence mešanih borilnih veščin že prej navduševal pod okriljem drugih organizacij. V UFC Apexu na obrobju Las Vegasa (Enterprise) bo Reyes poskušal prekiniti niz dveh porazov in se vrniti v igro za šampionski spopad, medtem ko je Prochazka po zmagi na UFC-debiju proti Volkanu Özdemirju sredi niza 11 zmag v vseh tekmovanjih (od tega 10 nokavtov) in lahko proti Reyesu potrdi svojo kandidaturo za največjo borbo kariere.

"Mislim, da je Prochazka velika težava zaradi svoje hitrosti, brade in srca," je za ESPN borbo napovedal trener American Top Teama Muhammed Lawal. "Njegova šibkost bi bila verjetno delo v kletki, ker je toliko časa preživel na Japonskem, kjer se je boril v ringu. Čutim, da ga bo Reyes pritisnil ob kletko, če bo pameten. Stvar je namreč v tem, da je Jiri tako dolg in v tako dobri formi, podeli veliko udarcev in brc. To bo zanimiva borba," je dodal.