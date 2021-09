UFC Fight Night: Zaplesala bosta Brazilca Thiago Santos in Johnny Walker

37-letni Santos, ki se trenutno nahaja na petem mestu izzivalcev, je trenutno v nizu treh zaporednih porazov, a vse tri je doživel proti najboljšim borcem poltežke kategorije. Julija 2019 je po izjemni borbi in deljeni sodniški odločitvi izgubil proti takratnemu nespornemu prvaku Jonu Jonesu in ob porazu utrpel še hudo poškodbo kolena. V oktagonu se je vrnil po 15 mesecih in izgubil proti rojaku Gloverju Teixeiri , ki bo konec oktobra šampionski pas poskušal odvzeti Janu Blachowiczu . Zanimivo je, da je prvak Blachowicz zadnji poraz doživel prav proti Santosu, in sicer ga je Brazilec februarja 2019 ustavil s tehničnim nokavtom v tretji rundi. Santos je v oktagonu zadnjič stal marca letos, ko ga je po soglasni sodniški odločitvi premagal izvrstni avstrijski borec srbskih korenin Aleksandar Rakić . Santos ali 'Macola', kot je njegov vzdevek, je tako počasi spolzel po lestvici izzivalcev poltežke kategorije, z zmago proti rojaku pa bo poskušal svoje ime zadržati na seznamu potencialnih izzivalcev prvaka. Santos se s tremi zaporednimi porazi ne obremenjuje in pred obračunom pravi: "Okreval sem po težki poškodbi in zadnje dve borbi sta bili le del procesa rehabilitacije. Sedaj se počutim 100-odstotno in prepričan sem, da bom precej boljši nasprotnik kot v zadnjih dveh borbah."

Njegov nasprotnik bo osem let mlajši Johnny Walker, ki si v UFC-ju šele ustvarja ime in bo prvič nastopil v glavni borbi večera. Walker je karieri v najprestižnejši organizaciji mešanih borilnih veščin začel odlično in trikrat zapored prepričljivo slavil ter vsakič prejel še bonus za najboljšo predstavo večera. A po tretji borbi je zmago neumno proslavil in si ob tem poškodoval ramo, ki so mu jo morali kasneje tudi operirati. Po prvi resni poškodbi v karieri je padla tudi njegova forma in naslednji dve borbi je 29-letnik prepričljivo izgubil. Na zmagovalna pota se je vrnil septembra lani, ko je v prvi rundi nokavtiral Ryana Spanna. "Mislim, da sem bolj zrel, izkušen in poznam delovanje svojega telesa. Naučil sem se iz svojih napak in vem in kaj moram storiti, da postanem prvak." je dejal Walker o obdobju po poškodbi, ki je upočasnila njegov vzpon. Hkrati se Walker že spogleduje s prihodnostjo in ne skriva ambicij: "Premagal bom vse nasprotnike v tej kategoriji. To je sedaj moja kategorija. Lačen sem, pripravljen sem. Kot mladi fant sem naredil veliko napak, ampak sedaj sem osredotočen ... nisem več fant, sem moški in zavzel bom to divizijo."