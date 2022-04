UFC-jev spektakel prinaša dve borbi za naslov prvaka

UFC po nekoliko več kot mesecu dni znova prireja borilni spektakel, ki bo tokrat nosil zaporedno številko 273. In če pred dobrim mesecem na UFC 272 nismo videli borbe za naslov prvaka, bomo tokrat videli kar dve. Alexander Volkanovski bo tretjič branil naslov prvaka peresne kategorije, Aljamain Sterling pa prvič bantamskega, ki ga je lani odvzel prav tokratnemu nasprotniku Petru Yanu. Poleg tega pa ljubitelji mešanih borilnih veščin komaj čakajo nastop trenutno najbolj vročega borca na svetu, Khamzata Chimaeva … Prenos na VOYO se v nedeljo začne ob 4.00.

Za glavni del borilnega spektakla, ki bo tokrat potekal v Jacksonvillu na vedno sončni Floridi, so (zaenkrat) napovedane le štiri borbe, saj je uvodna med Kelvinom Gastelumom in Nassourdinom Imavovom odpadla. Sprva je moral udeležbo na dogodku zaradi težav z vizo odpovedati francoski borec Imavov, a je namesto njega vskočil Južnoafričan Dricus Du Plessis, ki bi se sprva moral meriti v zgodnjem terminu. Nato pa je moral borbo zaradi zaenkrat še neznane poškodbe odpovedati še Gastelum in na glavnem delu dogodka so tako ostale le štiri.

Spektakel bosta tako otvorili borki v ženski slamnati kategoriji Mackenzie Dern in Tecia Torres. Američanki se borita za ostanek pri vrhu kategorije, saj se nahajata na mestu pete in sedme izzivalke. Vzpon 29-letne Dernove, ki je znana predvsem po odlični borbi na tleh in je oktobra lani ustavila Marina Rodriguez, s tem, ko je večkratno ameriško, evropsko in azijsko prvakinjo v brazilskem jiu jitsuju premagala po soglasni sodniški odločitvi. Tudi Torresova je svoj zadnji poraz doživela prav proti Rodriguezovi, a je bilo to že pred skoraj tremi leti in 32-letnica je od takrat nanizala tri zaporedne zmage.

Druga borba večera bo kljub temu, da v igri ne bo šampionskega pasa, za ljubitelje borilnih veščin najtežje pričakovana. Pomerila se bosta namreč trdoživi Brazilec Gilbert Burns in neporaženi Čečen, ki se bori pod švedsko zastavo, Khamzat Chimaev. 35-letni Burns, ki se v ameriški organizaciji bori že vse od leta 2014, ima, kot pravi sam, v karieri le dva cilja: da postane prvak organizacije UFC in da se bori z najboljšimi borci na svetu. Ker se je lani neuspešno že pomeril za šampionski pas velterske kategorije, se je odločil, da bo sprejel izziv, ki ga ostali borci niso upali. Pomeril se bo s še nepremaganim Švedom, ki ga soborci, športni analitiki in ljubitelji mma-ja že kujejo med zvezde. 27-letni borec, ki v profesionalni karieri beleži 10 zmag brez poraza, je v ameriško organizacijo vstopil julija 2020 in se v roku desetih dni (kar je UFC-jev rekord za zaporedni borbi v najkrajšem času) proslavil z dvema prepričljivima zmagama. Septembra istega leta je v samo 17. sekundah odpravil še veterana Geralda Meerschaerta in zvezda je bila rojena. UFC ga je prvič uvrstil na glavni del borilnega spektakla oktobra lani, ko se je pomeril z Lijem Žingliangom in ga, tako kot prejšnje nasprotnike, dominantno odpravil. Na štirih borbah v UFC-jevem oktagonu je Chimaev nasprotnikom zadal kar 254 udarcev in prejel le, verjeli ali ne, dva udarca.

Borca švedske ekipe Allstar, iz katere prihajajo sama velika imena švedskega mma-ja, kot so Alexander Gustafsson, Ilir Latifi in Jimi Manuwa bo tokrat čakal največji izziv kariere, saj je Burns z 20 profesionalnimi zmagami na 24 borbah precej izkušenejši borec. Ob tem velja poudariti, da je Burns edini poraz v velterski kategoriji doživel prav proti aktualnemu prvaku in enemu najboljših borcev na svetu, Kamaruju Usmanu, s katerim se bo bržkone pomeril zmagovalec prihajajoče borbe (če Usman poleti obrani naslov prvaka proti Leonu Edwardsu). Prav Usman pa je Burnsu nekoliko tudi pomagal pri pripravah na borbo.

Predzadnja borba večera bo borba za naslov prvaka v bantamski kategoriji in hkrati povratni obračun med Aljamainom Sterlingom, ki ima v lasti nesporni naslov prvaka in Petrom Yanom, ki velja za začasnega prvaka. Američan in Rus sta se prvič pomerila pred dobrim letom dni, ko je nesporni šampionski pas branil Yan. Rus je takrat borbo sicer dobival, v četrti rundi pa si je privoščil hudo napako s tem, ko si je s prepovedano brco s kolenom v glavo nasprotnika, ki je bil na tleh, prislužil diskvalifikacijo in izgubo pasu. Mnogi, med drugim tudi Yan, Sterlinga zato smatrajo za nelegitimnega prvaka. UFC-jev predsednik Dana White je takoj po borbi obljubil, da se bosta borca udarila še enkrat in poravnala račune, a ker se je Sterling tik za tem odločil za operacijo vratu (sanirati je moral namreč staro poškodbo, ki ga pesti še od rokoborskih časov) in dolgotrajno rehabilitacijo, je Yan dobil priložnost osvojiti pas začasnega prvaka. 29-letni Rus te priložnosti ni izpustil in si pas prilastil z zmago nad takrat tretjeuvrščenim izzivalcem Coryjem Sandhagenom.

Glavna borba večera pa bo borba za naslov prvaka v peresni kategoriji, kjer bo pas tretjič v karieri branil Avstralec Alexander Volkanovski. Nasproti mu bo tokrat stal Čan Sung Jung, ki je bolj znan pod vzdevkom The Korean Zombie (Korejski zombi op. a.). Volkanovski, ki je pas že obranil proti drugo in tretjeuvrščenemiu izzivalcu Maxu Hollowayu ter Brianu Ortegi, bi se moral sprva še tretjič pomeriti s Havajčanom, ki pa je borbo zaradi poškodbe zavrnil. Na vrsto je tako prišel vedno atraktivni Južnokorejec, ki se je sicer že davnega leta 2013 boril za šampionski pas UFC-jeve peresne kategorije, a takrat borbo izgubil proti Joseju Aldu. Jungu je nato najboljša leta vzelo služenje obveznega vojaškega roka, a se je Južnokorejec z dobrimi predstavami na šestih borbah (dve je izgubil in štiri zmagal) po povratku v oktagon vrnil v sam vrh peresne kategorije. Zombi bo imel tako sedaj drugo in najverjetneje zadnjo priložnost, da osvoji močno želeni šampionski pas in s tem postane prvi Južnokorejec, ki bi mu to uspelo.

Seznam borb, ki si jih lahko v živo ogledate na VOYO: Peresna kategorija: Alexander Volkanovski – Čan Sung Jung Bantamska kategorija: Aljamain Sterling– Petr Yan Velterska kategorija: Gilbert Burns – Khamzat Chimaev Ženska slamnata kategorija: Mackenzie Dern – Tecia Torres