UFC-jev spektakel se začenja: Oliveira in Mahačev za lahko kategorijo

Težko pričakovani UFC 280, na katerem bomo po borbi med Charlesom Oliveiro in Islamom Mahačevom dobili novega prvaka lahke kategorije si lahko ogledate na VOYO.

icon-link UFC 280: Oliveira vs Makhachev

Brazilec ali Rus? Mojster brazilskega jiu jitsuja ali svetovni prvak v disciplini sambo? Charles Oliveira ali Islam Mahačev? To so med drugim vprašanja, ki se v teh dneh porajajo ljubiteljem mešanih borilnih veščin, ki nestrpno pričakujejo UFC 280, kjer bo okronan kralj lahke kategorije. V tej sicer zadnje leto in pol kraljuje izjemni Brazilec Oliveira, ki pa je maja letos na uradnem tehtanju pred obračunom z Justinom Gaethjejem zaradi polovice funta oziroma dobrih 200 gramov šampionski pas izgubil. Oliveira, ki je tudi po zgrešeni teži nato ugnal Gaethjeja in tako vpisal enajsto zaporedno zmago, se vseeno še naprej smatra za prvaka lahke kategorije in venomer, ko ga kdo spomni na neljubi dogodek, pravi: "Prvak lahke kategorije ima ime ... in to ime je Charles Oliveira."

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Da je prvak, ki to ni le na papirju, priznava tudi Mahačev, ki je v nizu desetih zaporednih zmag in se bo prvič v karieri pomeril za šampionski pas in s tem poskušal naslediti svojega rojaka, velikega prijatelja, mentorja in sedaj tudi trenerja Habiba Nurmagomedova, ki je bil prvak lahke kategorije med aprilom 2018 in oktobrom 2020. 31-letnemu Dagestancu sicer mnogi očitajo, da se še ni boril z borci najvišjega kova in si zato borbe za naslov prvaka ne zasluži, a dejstvo je, da je bilo podobno s Habibom in je t. i. 'Orel' nato šampionski pas trikrat prepričljivo obranil proti najboljšim borcem, ki jih lahka kategorija lahko ponudi.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Tako kot v dobrih starih časih UFC-ja bomo lahko spremljali klasičen boj dveh borcev, ki zastopata različne borilne veščine. Oliveira je seveda mojster brazilskega jiu jitsuja in je kar 21 izmed 33 profesionalnih zmag dosegel s podreditvijo. Kar 16 podreditev je vpisal pod okriljem UFC-ja, kar je absolutni rekord, predčasno pa je zaključil 19 borb v UFC-ju, s čimer je tudi v tem pogledu na vrhu lestvice. Obračun z Mahačevom pa bo za Oliveiro že 22. borba v UFC-ju, s čimer bo le dve borbi oddaljen od rekorda za največ borb pod okriljem ameriške organizacije, ki je trenutno v rokah veterana Jima Millerja.

Prvič v zgodovini UFC-ja se bosta pomerila borca, ki sta v nizu 10 ali več zaporednih zmag.

Na drugi strani je Mahačev nekdanji svetovni prvak in specialist ruske borilne veščine sambo oziroma natančneje combat sambo, ki združuje prvine rokoborbe, juda, jiu jitsuja in kikboksa. In če se Rus ne more pohvaliti s tako izjemnimi statistikami kot Oliveira, mu v prid šteje dejstvo, da je borec, ki v celotni zgodovini UFC-ja prejme najmanj udarcev na minuto borbe, in sicer le 0,84 udarcev na minuto, kar je seveda manj kot udarec. To zna biti ključno v sobotnem obračunu, saj je Oliveira v zadnjih nekaj letih vidno napredoval v udarjaških tehnikah in navsezadnje postal tudi prvak po tem, ko je s tehničnim nokavtom ustavil Mika Chandlerja. Islam bo na drugi strani verjetno veliko bolj kot borbo stoje iskal rušenje in nato kontrolo v borbi na tleh, v kateri so dagestanski borci zastrašujoče nevarni. Oliveira zna praktično iz vsakega položaja izvesti podreditev, zato bodo o novem prvaku odločale malenkosti. Za naslov tudi v bantamski kategoriji Druga borba za naslov prvaka, ki jo bomo lahko videli v soboto, pa bo na sporedu v bantamski kategoriji, kjer bo drugič v karieri UFC-jev šampionski pas branil Aljamain Sterling. 'Funk Master' je do pasu prišel na kontroverzen način, saj se je namreč prvič v zgodovini UFC-ja zgodilo, da je nekdo postal prvak po diskvalifikaciji nasprotnika. A treba je priznati, da je na UFC 259 Sterlinga, medtem ko je bil ta na tleh, Petr Yan s kolenom namerno udaril v glavo in bil upravičeno diskvalificiran. Tudi povratna borba ni bila povsem brez kontroverznosti, tokrat glede sojenja, a je naposled oktagon s šampionskim pasom zapustil Sterling. Katlyn Chookagian – Manon Fiorot Prvi sta v oktagon stopili borki v mušji kategoriji Katlyn Chookagian in Manon Fiorot. Borba je bila v prvih dveh rundah zelo izenačena, v tretji pa je Francozinja Američanko vendarle uspela zrušiti na parter. Ta poteza je v očeh sodnikov najverjetneje na koncu tudi odločila borbo, saj so sodniki s soglasno odločitvijo za zmagovalko proglasili Fiorotovo. Seznam borb glavnega dela dogodka, ki si jih boste lahko v živo ogledali na VOYO: Lahka kategorija: Charles Oliveira – Islam Mahačev (borba za naslov prvaka) Bantamska kategorija: Aljamain Sterling – T. J. Dillashaw (borba za naslov prvaka) Bantamska kategorija: Petr Yan – Sean O'Malley Lahka kategorija: Beneil Dariush – Mateusz Gamrot Ženska mušja kategorija: Katlyn Chookagian – Manon Fiorot