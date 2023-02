UFC-jev veteran se bo zoperstavil izkušenemu prvaku

Prvak BKFC-jeve težke kategorije Arnold Adams velja za enega najboljših tekmovalcev v boksu z golimi pestmi na svetu, saj je v osmih profesionalnih borbah v športu, ki v zadnjih nekaj letih postaja vse bolj popularen, zbral sedem zmag in le en poraz. A edini poraz, ki mu ga je po sodniški odločitvi zadal Chase Sherman , sega v leto 2019, od takrat pa je Adams, znan tudi pod vzdevkom 'Bomaye', slavil štirikrat in postal tudi prvak težke kategorije organizacije Bare Knuckle Fighting Championship. To je storil novembra 2021 proti Joeyju Beltranu , maja lani pa je naslov prvaka prvič tudi uspešno obranil.

Tokrat pa Adamsa čaka težek test. Pomeril se bo z nekdanjim borcem v mešanih borilnih veščinah Alanom Belcherjem, ki se ga bodo ljubitelji MMA-ja spomnili še iz časov, ko se je boril pod okriljem UFC-ja. Belcher je bil član najmočnejše organizacije MMA med letoma 2006 in 2013, v tem času pa je zbral devet zmag in šest porazov. Leta 2015 se je Američan sicer športno upokojil, a se je na začetku leta 2021 odločil vrniti na športno sceno. Odločil se je posvetiti boksu in podpisal za organizacijo BKFC, pod okriljem katere se je do sedaj pomeril trikrat. Na debiju avgusta 2021 je zmagal po soglasni sodniški odločitvi, lani pa je z dvema tekmecema opravil že v prvi rundi.