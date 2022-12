UFC-jeva poltežka kategorija bo dobila novega prvaka

Poškodbe so sestavni del športa in še posebej v borilnih šprotih lahko hitro postavijo stvari na glavo. In prav to se je zgodilo, ko se je pred 12 dnevi poškodoval UFC-jev prvak poltežke kategorije Jiri Prochazka. Visokorasli Čeh si je namreč huje poškodoval ramo in bo posledično dalj časa odsoten od športa, ob tem pa se je 30-letnik odločil, da ne bo zadrževal poltežke kategorije in opustil šampionski pas.