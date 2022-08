UFC-jeva velterska kategorija ima novega prvaka, ki sliši na ime Leon Edwards

Po treh letih in pol vladavine v UFC-jevi velterski kategoriji in petih obrambah naslova prvaka je Kamaru Usman le premagan. V povratnem obračunu, na katerega je moral čakati skoraj sedem let, ga je z brco tik pred koncem borbe ugnal Leon Edwards, ki je tako postal prvi angleški prvak v najmočnejši MMA organizaciji na svetu po Michaelu Bispingu. Posnetek borbe (kot tudi vseh ostalih glavnega dela dogodka) si lahko kadar koli ogledate na VOYO.

Za zanimiv uvod v glavni del borilnega spektakla sta poskrbela Tyson Pedro in Lucie Pudilova, ki sta hitro opravila s svojimi nasprotniki. Pedro je Harryja Hunsuckerja ustavil že po minuti borbe, ko je dobro zadel z brco po sredini, Pudilova pa je Vu Jananovo sredi druge runde spravila na tla in jo dokončala s komolci.



Potem pa se je začelo zares, najprej sta v oktagon stopila nekdanji prvak peresne kategorije Jose Aldo in šestopostavljeni izzivalec Merab Dvališvili. Šlo je za klasičen obračun borca, ki rad stoji in izmenjuje udarce, in rokoborca. Vseeno je obračun z močnimi brcami začel Gruzijec, ki pa je po minuti in pol le poskusil z rušenjem, a ga je Aldo uspešno zaustavil in nato nasprotnika kaznoval še z udarcem s kolenom. Dvališvili je do konca runde še enkrat neuspešno poskusil z rušenjem, Aldo pa ga je nekajkrat lepo zadel in verjetno v očeh sodnikov vpisal prvo rundo. Druga runda je bila v prvi polovici praktično identična prvi. Dvališvili je želel borbo spraviti na tla, Aldo pa je poskuse rušenj uspešno branil. Je pa tekmeca dalj časa držal ob kletki in ga kaznoval z nekaj močnimi koleni po nogah. V tretji pa je Gruzijec le spoznal, da z rušenji ne bo šlo in se odločil za borbo v stoje, kjer je deloval nekoliko bolj zbran in spočit od 35-letnega Brazilca. Gruzijec je ob koncu tretje in zadnje runde znova neuspešno poskusil z rušenjem, a storil dovolj, da je slavil po soglasni sodniški odločitvi.

Za Aldom in Dvališvilijem je sledil še en obračun nekdanjega prvaka in šestopostavljenega izzivalca, a v srednjetežki kategoriji. Pomerila sta se Luke Rockhold, ki se je v oktagon vrnil po več kot triletni odsotnosti od športa, in nekdanji izzivalec za naslov prvaka Paulo Costa. Čeprav je Rockhold dobro začel borbo, je Costa hitro prevzel pobudo in po minuti nasprotnika spravil na tla ter ga začel zdelovati. Rockhold se je podrejenega položaja uspešno rešil in začel pretiti z brcami z levico, a je Costa vse udarce prenesel z nasmeškom na obrazu.

V drugo rundo je 37-letni Rockhold vstopil vidno utrujen, a vseeno prvi zapretil z levim direktom, nato pa storil napako in se spustil v klinč. Nekdanji prvak je bil povsem izčrpan, a je vseeno pokazal, da je lahko še kako nevaren. Costa je nato v želji po zaključku Rockholda zadel v mednožje, zaradi česar je sledila krajša pavza, ki je koristila predvsem Američanu. Z brcami, ki so ob pristanku na Rockholdovo telo odmevale po oktagonu, je nato začel zadevati tudi Costa, ki pa je prav tako kot njegov nasprotnik deloval že precej utrujeno. V tretji in zadnji rundi se je Rockhold, ki je moral nekajkrat stisniti zobe zaradi bolečine, že komaj premikal, a vseeno ni odnehal in je bil nekajkrat zelo nevaren. Po dobrih dveh minutah se je borba preselila v parter, kjer je Costa že bil na Rockholdovemu hrbtu, a se je Američan rešil in nato za kazen nekaj svoje krvi namazal po Costinem obrazu.

Vsi trije sodniki so zmago pripisali Costi, vseeno pa je navdušenje občinstva požel Rockhold, ki je po 22. borbi v profesionalni karieri naznanil konec le-te: "Tako veliko sem dal skozi zadnje dve leti ... Hvaležen sem, da sem se lahko boril, hvala UFC-ju, hvala Joe (Rogan op. a.) ... Tega ne morem več početi, dal sem vse od sebe, sedaj pa sem že prekleto star."

Za konec večera pa povratni obračun, ki je bil v nastajanju skoraj sedem let. Znova sta si iz oči v oči stala Kamaru Usman in Leon Edwards, a tokrat za šampionski pas. Uvodne minute borbe sta tekmeca izkoristila za preverjanje razdalje in namer nasprotnika, po minuti in pol pa se je Usman odločil za poskus rušenja, ki pa ga je Edwards brez težav obranil. Nato pa je po neuspešnem poskusu spotikanja Edwards pristal na hrbtu, Usman pa v njegovem gardu. Anglež se je hitro pobral, Američan pa je borbo preselil ob rob kletke. Nato pa prvi šok v glavni borbi: Edwards je dve minuti pred koncem prve runde z dobrim spotikanjem na tla zrušil prvaka in mu nato še splezal na hrbet. Po uradni UFC-jevi statistiki se je sploh prvič zgodilo, da je kdor koli na tla zrušil Kamaruja Usmana.

Edwards je tudi drugo rundo začel tako, kot je končal prvo: nevarno. A se je nesporni prvak velterske kategorije zbral in tekmeca stisnil v klinč, nato pa tudi sam začel zadevati z udarci. Po kratkem premoru zaradi nenamernega prsta v oko sta se borca srečala na sredini oktagona in izmenjavala udarce. Veliko bolj uspešen je bil pri tem Edwards, ki je pretil predvsem z levico. Usman, ki je deloval nekoliko jezno, je zato Edwardsa znova stisnil ob rob kletke in približno pol minute do konca runde tudi sam vpisal uspešno rušenje. To je Usmanu uspelo tudi po minuti tretje runde, a se je Edwards takoj pobral nazaj na noge. Usman je, tako kot smo vajeni, začel kazati svojo dominanco in nasprotnika še drugič zrušil na tla in tam tudi zadržal do konca runde, ki jo je v očeh sodnikov nedvomno tudi dobil.

Nato sta sledili šampionski rundi. Usman je poskušal Edwardsa s sprednjim direktom držati na razdalji, a je Britanec uspel vsiliti t. i. bodylock in zadati nekaj močnih brc s koleni. Ko ga je Edwards izpustil, pa ga je Usman znova uspešno zrušil in borbo kontroliral, tako kot jo zna le on. Ob vstopu v zadnjo rundo je bilo bolj ali manj jasno, da Usman borbo dobiva s 3:1 v rundah in izzivalec je v zadnji nujno potreboval zaključek. In čeprav je tudi peta runda potekala po načrtih Usmana, je Edwardsu prav to tudi uspelo. Manj kot minuto do konca borbe, ki jo je prepričljivo izgubljal, je Edwards šokiral svet MMA-ja. Z brco z levico je Usmana zadel naravnost v obraz in mu sploh prvič v karieri izklopil luči. Edwards je tako upravičil svoj vzdevek in v stilu Rockyja Balboe pripravil zmago, ki jo je le redkokdo pričakoval.

"Tega ne morem ubesediti. Dolgo, dolgo sem čakal na ta trenutek ... Vsi, ki niste verjeli, da mi lahko uspe, poglejte me zdaj!" je nemudoma po dosežku kariere dejal Leon Edwards. "Vem, vem (da sem izgubljal op. a.), ampak to je povsem vseeno, borim se do zadnjega zvonca. Vse življenje sem izgubljal, pa me poglejte sedaj! To sem naredil za Brimingham, za otroke, ki so tako kot jaz odrasli ' v jarku', to je bilo možno zaradi vseh ljudi, ki mi stojijo ob strani, vedel sem, da lahko postanem prvak, vedel sem, da lahko tudi mi (borci iz Združenega kraljestva op. a.) osvojimo šampionski pas ... Poglejte me zdaj! Poglejte me zdaj!" je še čustveno dodal novopečeni prvak. Kje pa bi rad Edwards prvič branil šampionski pas? Na Wembleyju, seveda!

