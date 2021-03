Miočić previden pred spopadom z Ngannoujem: Možakar je čvrst

UFC 260 v Las Vegasu bo minil povsem v znamenju obračuna za naslov v težki kategoriji. Najprestižnejši pas borilne organizacije UFC je že lep čas v rokah Stipeta Miočića, ki je januarja 2018 enkrat že opravil s tokratnim izzivalcem Francisom Ngannoujem. Ta je imel v zadnjih letih koval maščevanje za prepričljiv poraz, po katerem je šel Miočić v oktagon še trikrat: dvakrat je premagal Daniela Cormierja, na UFC 252 denimo po soglasni odločitvi sodnikov. Prostovoljni gasilec iz Ohia, ki ima tudi hrvaške korenine, je pripravljen na nov težak obračun, odločen pa je pokazati, da ni zaspal na lovorikah.

"Prav nič ne bo podobno prvemu dvoboju, ker se je gotovo izboljšal, a to velja tudi zame," je MMA Fighting citiral Miočića. "Veliko reči se bo spremenilo. Poskušam pripraviti bolj enosmeren boj, seveda pa bi ga končal čim hitreje, a izboljšal se je. Možakar je čvrst, to pa je težka kategorija, tako da se lahko zgodi vse. Ima izvrstnega trenerja, izvrstno ekipo, gotovo pa delajo z njim in ga izboljšujejo. Definitivno se je izboljšal, a tudi jaz sem se. Mislim, da bo zmagal tisti, ki bo bolje uveljavil svojo taktiko. Definitivno se je izboljšal, a ima tisti faktor, ko vsi mislijo, da udari močno. In res udari močno. Na to moraš paziti."