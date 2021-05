Werdum nocoj prvič v PFL, nov izziv za šampionko Harrisonovo

Glavni dogodek večera, v središču katerega bo sicer tudi obračun prvakinje druge sezone lige PFL Američanke Kayle Harrisonproti Brazilki Mariani Morais, bo brez dvoma debitantski nastop Brazilca Fabricia Werduma, ki bo v tekmovanju debitiral proti rojaku Renanu Ferreiri. S povsem brazilskim obračunom se bo končal prvi krog sezone v PFL, saj bodo nastopili še borci in borke v moški težki in ženski lahki kategoriji. Werdum je še lani nastopal v UFC, potem ko se je v oktagon vrnil po dveletnem suspenzu zaradi dopinškega prekrška. Julija je navdušil na obračunu z Alexandrom Gustafsson, ki ga je prisilil v predajo v Abu Dabiju. Ferreira se ni boril od leta 2019, ko je predal obračun s trenutnim UFC-"težkašem" Jaredom Vanderaajemna LFA 74.

Ferreira, ki ga prav tako čaka debitantski nastop, je nedavno celo nastopil v biografskem filmu o legendi brazilskega jiu-jitsuja Fernandu "Terereju" Augustu, v katerem je igral ravno svojega nocojšnjega tekmeca, s katerim se bo pomeril za prvo zmago v PFL.

"To je bila izvrstna priložnost, brat,"je v pogovoru zaMMA Fightingpovedal Ferreira. "Nikoli si nisem predstavljal, da se bom na koncu boril z Werdumom. Moj prijatelj Caco, ki je napisal scenarij za ta film, me je povabil, da pridem igrat Werduma, nad tem pa sem bil navdušen. Na koncu sem to res izpeljal, veliko sem vadil in vse se je izvrstno razpletlo,"je dodal 31-letni borec, ki je od slovitega rojaka (43) seveda tudi precej mlajši, za potrebe filma pa je seveda tekmeca tudi do potankosti analiziral. Če mu bo to pomagalo v "pravem" spopadu, pa si boste lahko zvečer ogledali na VOYO.

Spored borb (main card):

Fabricio Werdum vs. Renan Ferreira

Kayla Harrison vs. Mariana Morais

Mohammed Usman vs. Brandon Sayles

Genah Fabian vs. Laura Sanchez