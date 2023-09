UFC napovedal tri izjemne borbe za naslov prvaka

Ameriška organizacija mešanih borilnih veščin UFC bo leto 2023 končala v velikem slogu. Predsednik organizacije Dana White je namreč za zadnja dva borilna spektakla v letu, poleg že tako težko pričakovane borbe med Jonom Jonesom in Stipetom Miočićem, napovedal še tri izjemne borbe. Vse si boste lahko v živo ogledali na VOYO!

Ljubitelje mešanih borilnih veščin najprej oktobra čaka spektakel s številko 294, ki ga bosta naslovila Islam Mahačev in Charles Oliveira. Dagestanec in Brazilec se bosta po skoraj natanko enem letu vrnila na kraj njune prve borbe in se znova spopadla za šampionski pas lahke kategorije, le da bo tokrat vloga zamenjana, saj bo pas branil Mahačev, napadal pa Oliveira. Poleg njune pa bo zagotovo izjemno zanimiva in pomembna za srednjo kategorijo tudi borba med Paulom Costo in Hamzatom Čimajevim, ki se bo po novem boril pod zastavo Združenih arabskih emiratov.

icon-expand Mahačev je šampionski pas osvojil prav proti Oliveiri FOTO: Twitter

Novembra nas nato čaka težko pričakovani obračun dveh borcev, ki spadata med najboljše vseh časov. Nekdanji prvak poltežke kategorije, sedaj pa prvak težke kategorije Jon Jones, se bo pomeril proti nekdanjemu prvaku, ki ga mnogi smatrajo za najboljšega borca težke kategorije, Stipetu MIočiću. Da pa bo UFC 295 v kultnem Madison Square Gardnu še bolj zanimiv, bosta v predzadnji borbi večera poskrbela Jiri Prochazka in Alex Pereira. To je ena izmed treh borb, ki jo je pred kratkim v svojem slogu napovedal UFC-jev predsednik Dana White. Nekdanji prvak poltežke kategorije Prochazka se po več kot letu dni vrača po hudi poškodbi rame, zaradi katere je moral tudi opustiti šampionski pas. Zanj se bo tokrat pomeril proti nekdanjemu prvaku srednje kategorije Pereiri, ki je letos uspešno prestopil v poltežko kategorijo in si z zmago nad nekdanjim prvakom Janom Blachowiczem zagotovil borbo za naslov prvaka.

Poleg tega je White (končno) napovedal tudi zadnji borilni spektakel v tem letu, ki ga bo sredi decembra gostila T-Mobile Arena v Las Vegasu. Dogodke z zaporedno številko 296 bosta naslovila Leon Edwards in Colby Covington, ki se bosta pomerila za naslov prvaka velterske kategorije. Britanec jamajških korenin, ki je kar dvakrat zaporedoma ugnal dolgoletnega prvaka Kamaruja Usmana, bo drugo obrambo svojega šampionskega pasu iskal proti Covingtonu, ki je bil prav proti Usmanu dvakrat že neuspešen.

icon-expand Leon Edwards FOTO: AP

A to ne bo edina borba za naslov prvaka na UFC 296. V predzadnji borbi večera bo naslov prvaka mušje kategorije prvič branil Alexandre Pantoja, ki se bo še drugič v karieri pomeril z Brandonom Royvalom.

UFC-jevi oštevilčeni dogodki do konca leta: UFC 294: Mahačev vs. Oliveira 2 (21. oktober) UFC 295: Jones vs. Miočić (12. november) UFC 296: Edwards vs. Covington (16. december)

Borbi za naslov prvaka pa ne bosta edini zanimivi na zadnjem UFC-jevem (oštevilčenem) borilnem spektaklu v tem letu. Po dolgem času se bo v oktagon vrnil ljubljenec angleške publike Paddy Pimblett, ki se bo zoperstavil veteranu Tonyju Fergusonu, veliko pa obeta še obračun dveh izjemno dobrih t. i. strikerjev v velterski kategoriji Stephena Thompsona in Šavkata Rakmonova. Glavni del dogodka v Vegasu naj bi po zadnjih poročanjih začela dva obetavna velteraša, in sicer Vicente Luque in Ian Garry.