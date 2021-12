Pregled leta v UFC: kateri borba, borec in borka so zaznamovali leto 2021?

Ob iztekajočem se letu smo pregledali najboljše borbe in vrhunce dogajanja na področju mešanih borilnih veščin v organizaciji UFC. Svoje mnenje o atraktivnih borbah v koledarskem letu 2021, ki ste si jih lahko ogledali tudi na VOYO, sta podala komentatorja na VOYO, Tadej Vidrih in Bojan Kosednar.

Kategorija borca leta

Tadej Vidrih: Charles Oliveira

Borec, ki je na tronu lahke kategorije nasledil Habiba Nurmagomedova, si nedvomno zasluži naziv borca leta. Povsem logično je, da ne zgolj zato, ampak Charles Oliveira je z dvema odmevnima zmagama dokazal, da njegovih sedem zaporednih zmag pred tem nikakor ni bilo naključje. Pomembni pa nista samo zmagi, ampak tudi način, kako je prišel do njiju – tako do tiste proti Michaelu Chandlerju, ko je osvojil naslov prvaka, kot tudi do tiste proti Dustinu Poirierju, ko ga je prvič ubranil. Obakrat je bil v velikih težavah. Chandler bi odličnega Brazilca celo skoraj 'zaključil' v prvi rundi, nato pa je Oliveira že po prvi izmenjavi v drugi rundi zaustavil njega. Tudi Poirier je 'do Bronxa' v prvi rundi spravil v nokdavn, a je Brazilec še enkrat pokazal šampionsko srce in nasprotnika v drugi rundi z davljenjem prisilil v predajo. Oliveira je izjemnemu brazilskemu jiu-jitsuju dodal še ostre in natančne udarjaške tehnike, pod njegovim pritiskom pa se ne zlomijo le redki borci. Lahko se veselimo njegovega naslednjega izziva, pa naj bo to Justin Gaethje, ki je prvi na lestvici izzivalcev, ali pa Conor McGregor, ki načrtuje odmevno vrnitev po poškodbi in ki lahko s svojo armado privržencev kljub dvema zaporednima porazoma od UFC še vedno doseže, da ugodi praktično vsaki njegovi želji.



Bojan Kosednar: Charles Oliveira

Osvojiti in ubraniti šampionski pas v enem koledarskem letu je že zelo velika stvar. Še bolj impresivno pa je, da sta bila po mojem mnenju oba nasprotnika, tako Dustin Poirier kot Michael Chandler, na najvišji točki svoje kariere, in oba sta bila v borbi proti Charlesu Oliveiri favorita.

icon-expand Charles Oliveira slavi zmago. FOTO: AP

Kategorija borke leta

Tadej Vidrih: Rose Namajunas

Valentina Ševčenko ali Rose Namajunas? Amanda Nunes se je 'izločila' s porazom proti Julianni Peñi. Leto je 2021 bilo leto 'vrtnice'. Rose je znova vladarka slamnate kategorije. Najprej je s spektakularnim nokavtom, ki bi se brez težav znašel tudi v rubriki 'nokavt leta', odvzela pas izjemni Kitajki Vejli Džang, ki je bila pred tem sedem (!) let neporažena, nato pa ga je v borbi proti isti tekmici še ubranila. V drugi borbi je varovanka trenerja leta, Trevorja Wittmana, dokazala, da prva zmaga z brco v glavo ni bila naključje. Džangova je borbo odlično začela in dobila prvi dve rundi, nato pa je Namajunasova dokazala, da je vsestranska borka, in predvsem po zaslugi rokoborbe obdržala šampionski pas. Naslednja na vrsti za prvakinjo bo Carla Esparza, ki je Namajunasovo leta 2014 premagala v finalu resničnostnega šova The Ultimate Fighter. Če bo z glavo pri stvari in bo ostala psihično trda, mislim, da bi lahko tudi leto 2022 sklenila kot prvakinja slamnate kategorije.



Bojan Kosednar: Rose Namajunas

Tudi njej je uspelo naslov prvakinje osvojiti in ubraniti v istem letu. V nasprotju s Charlesom Oliveiro se je 'Thug' Rose dvakrat borila z isto nasprotnico. Vejli Džang je po mojem mnenju za prvakinjo še danes najnevarnejša nasprotnica. Mislim, da ji slogovno med vsemi izzivalkami v njeni kategoriji najmanj ustreza. Poleg tega je zelo pametna borka, kar je dokazala v njuni drugi borbi, ko je Rose v nasprotju s prvo borbo (nokavt v prvi rundi) namučila do deljene sodniške odločitve.

icon-expand Rose Namajunas FOTO: AP

Kategorija borbe leta

Tadej Vidrih: Justin Gaethje – Michael Chandler

Leto 2021 nam je postreglo s številnimi zanimivimi borbami, a po atraktivnosti je izstopal dvoboj Justina Gaethjeja in Michaela Chandlerja. Že na papirju je borba obetala ogromno, a je večina pričakovala, da se bo končala z nokavtom enega ali drugega. Oba sta upravičila svoja vzdevka, Gaethje Highlight ('vrhunec') in Chandler Iron ('jeklo'). Oba sta bila v določenih trenutkih borbe zelo 'ranjena', a sta pokazala izjemno trdoživost (tukaj gredo pohvale še posebej Chandlerju) in zdržala vseh 15 minut brezkompromisnega pretepa. Borba, ki si jo je vredno ogledati še večkrat.



Bojan Kosednar: Alexander Volkanovski – Brian Ortega

Borba, v kateri je Alexander Volkanovski – po mojem mnenju – odpravil največjo grožnjo svojemu naslovu prvaka. Vrhunska predstava obeh borcev, v kateri sta pokazala najvišjo kakovostno raven mešanih borilnih veščin.



Kategorija runde leta

Tadej Vidrih: Jiri Prochazka – Dominick Reyes (2. runda)

Tudi obračun Jirija Prochazke in Dominicka Reyesa je bil zelo visoko na spisku kandidatov za borbo leta, a je dvoboj trajal 'le' dve rundi. Predvsem druga je bila epska. Čeh, ki bo naslednje leto za naslov prvaka poltežke kategorije izzival Gloverja Teixeiro, je v svojem značilnem slogu brezkompromisno napadel, Reyes pa je vračal udarce in Prochazko resno ogrozil. A na koncu je borbo odločil udarec iz obrata s komolcem, ki je Reyesu ugasnil luči. Zgodovinska borba in še en nokavt, ki bi bil brez težav nokavt leta.



Bojan Kosednar: Justin Gaethje – Michael Chandler (1. runda)

Izbrati najboljšo rundo je res težko, ampak zame osebno je bilo borbo Justin Gaethje – Michael Chandler, predvsem prvo rundo, res užitek gledati in komentirati. Ves čas smo ugibali, ali bo naslednji udarec prinesel konec, in v takih trenutkih se zavem, kako velik privrženec tega športa sem.



Kategorija nokavta leta

Tadej Vidrih: Cory Sandhagen (proti Frankieju Edgarju)

Veliko spektakularnih nokavtov je bilo, a največji vtis je name naredil nokavt Coryja Sandhagena. Sandman je še enkrat dokazal, da je eden najbolj vsestranskih in navdahnjenih borcev v celotnem UFC-ju. Za obračun z Edgarjem so mnogi menili, da bo eden težjih v njegovi karieri, a potreboval je pičlih 28 sekund. Z 'letečim kolenom' je nokavtiral nekdanjega prvaka lahke kategorije in poslal jasno sporočilo vsem tekmecem v bantamski kategoriji.



Bojan Kosednar: Francis Ngannou (proti Stipetu Miočiću)

Moja izbira je borba Francisa Ngannouja proti Stipetu Miočiću. Leta 2021 je bilo morda kar nekaj tehnično lepših in bolj krvavih nokavtov od tega, ampak zmaga v borbi za naslov prvaka pomeni, da si premagal najboljšega borca na svetu, zato ima ta bistveno večjo težo od ostalih, in vsi vemo, da ima težka kategorija v borilnih športih posebno mesto. Vzdevek 'najnevarnejši človek na Zemlji', naslov, ki sta ga nosila velikana Muhammad Ali in Mike Tyson, za prvaka težke kategorije UFC dandanes še kako velja. Francis Ngannou je preprosto sila, ki jo je treba spoštovati.