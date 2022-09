UFC se bo prvič predstavil v Parizu, kjer bo Gane poskusil ustaviti Tuivaso

UFC je 29 let stara borilna organizacija, ki je v svoji zgodovini poskrbela za izvedbo prek 600 borilnih spektaklov. A nobeden izmed njih še ni potekal v Franciji, kar se bo kmalu spremenilo. To soboto bo namreč pariška Accor Arena gostila prvi UFC-jev dogodek v Franciji, ki ga bosta naslovila domači as Ciryl Gane in vselej atraktiven borec iz Avstralije Tai Tuivasa. Borilni spektakel si lahko v soboto od 21.00 dalje v živo ogledate na VOYO.

Razloga, zakaj UFC v skoraj 30-letni zgodovini še nismo videli v Franciji, sta dva. Kot glavnega velja izpostaviti, da so bile borbe v mešanih borilnih veščinah vse do leta 2020 v Franciji prepovedane, po dolgi politični bitki pa je francoski olimpijski komite (CNOSF) končno odobril odločitev francoskega ministrstva za šport, po kateri so borbe v mešanih borilnih veščinah dovoljene in spadajo pod jurisdikcijo Francoske boksarske zveze (FFB).

Drugi razlog pa je bil kot posledica prvega pomanjkanje zares vrhunskih borcev mešanih borilnih veščin v tej evropski državi. Francija je sicer znana kot zelo uspešna v mnogih borilnih športih, kot so judo, jiujitsu, karate, taekwondo idr., a borci preskoka v mešane borilne veščine zaradi stanja tega športa v državi enostavno niso zlahka naredili. V zadnjem času pa so se zadeve nekoliko spremenile in MMA se je v Franciji hitro dvignil na precej višji nivo. Kot prvi, ki je opozoril na visok nivo takrat še 'prepovedanega športa' v Franciji, je aktualni prvak UFC-jeve težke kategorije Francis Ngannou, ki se je športno izobrazil v pariškem klubu MMA Factory. V istem klubu se pod vodstvom Fernanda Lopeza kali tudi prvi obraz kampanje za legalizacijo MMA-ja v Franciji Cyril Gane, ki bo na delu to soboto.

Nekdanjega začasnega prvaka UFC-jeve težke kategorije, ki je januarja letos zapravil prvo priložnost postati nesporni prvak in hkrati doživel svoj sploh prvi poraz v profesionalni karieri, pred domačo publiko čaka težko delo. Pomeril se bo z vse bolj popularnim Avstralcem Taijem Tuivaso. 29-letnik je po treh zaporednih porazih v letih 2018 in 2019 spremenil svoj način treniranja, ki je obrodil sadove. Po enoletnem premoru se je oktobra 2020 eksplozivno vrnil na borilno sceno in z nokavtom v zadnji sekundi prve runde v pokoj poslal velikana Stefana Struveta. V letu 2021 je nato 'Bam Bam' nase opozoril s tremi hitrimi zmagami. Pod njegovimi udarci so padli Harry Hunsucker, Greg Hardy in Augusto Sakai in UFC ni preostalo drugega, kot da Tuivaso v oktagon zapre z rekorderjem po številu nokavtov v organizaciji – Derrickom Lewisom. In čeprav so mnogi mislili, da Avstralec še ni pripravljen na tako visok nivo, so se močno zmotili. Tuivasa je februarja letos sredi Houstona nokavtiral ljubljenca tamkajšnjega občinstva in dokazal, da sodi v sam vrh težke kategorije.

Čeprav tokrat na voljo ne bo začasnega šampionskega pasu, se zdi, da bo zmagovalec borbe med Ganom in Tuivaso bržkone postal naslednji izzivalec nespornega prvaka Ngannouja, ki še okreva po operaciji kolena. Kot morebitna Kamerunčeva izzivalca se sicer že dalj časa omenjata nekdanji nesporni prvak težke kategorije Stipe Miočić in nekdanji nesporni prvak poltežke kategorije Jon Jones, ki pa se bosta še pred tem najverjetneje pomerila med seboj, če se jima le uspe dogovoriti za datum obračuna. V podobni situaciji sta tudi borca predzadnje borbe večera Robert Whittaker in Marvin Vettori. Prvo- in drugouvrščeni izzivalec v srednje težki kategoriji delita mnenje, da si zmagovalec njune borbe zasluži vnovično borbo za naslov prvaka, ki je vsaj zaenkrat v lasti dominantnega Israela Adesanye. Čeprav Novozelandcu nigerijskih korenin hitro zmanjkuje izzivalcev, se je kot naslednji našel njegov stari znanec iz časa kikboksarskih dni Alex Pereira, s katerim se bosta pomerila novembra na dogodku UFC 281. Whittaker in Vettori sta se z Adesanyo že pomerila vsak po dvakrat in obakrat tudi izgubila, a znalo bi se zgoditi, da se eden izmed njiju z nespornim prvakom pomeri še tretjič. Če pa se bo šampionskega pasu čez dobra dva meseca polastil Pereira, pa je več ali manj jasno, da bo pas prvič branil ravno proti zmagovalcu borbe med Avstralcem in Italijanom ali pa, kot je zadnje čase popularno, v povratnem obračunu proti Adesanyi.

Poleg atraktivnih zadnjih dveh obračunov dogodka bo tokratni glavni del večera borb postregel še s štirimi zanimivimi borbami, v katerih se bodo merili pretežno evropski borci, kot so Italijan Alessio Di Chirico, Nemec Nasrat Haqparast, Francoz William Gomis, Nizozemec Jarno Errens in Anglež Nathaniel Wood. Seznam borb, ki si jih boste lahko ogledali na VOYO: Težka kategorija: Ciryl Gane – Tai Tuivasa Srednje težka kategorija: Robert Whittaker – Marvin Vettori Srednje težka kategorija: Alessio Di Chirico – Roman Kopylov Lahka kategorija: John Makdessi – Nasrat Haqparast Peresna kategorija: William Gomis – Jarno Errens Peresna kategorija: Charles Jourdain – Nathaniel Wood