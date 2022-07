UFC se še drugič letos ustavlja v Londonu, znova bodo v ospredju angleški borci

Najmočnejša organizacija mešanih borilnih veščin na svetu se še drugič letos podaja v London, kjer bodo žarometi znova usmerjeni v angleške borce, ki so navdušili že marca. V glavni borbi večera bomo tako kot marca gledali angleškega težkokategornika Toma Aspinalla, ki se bo tokrat pomeril z vselej nevarnim Curtisom Blaydesom. Glavni del dogodka si boste lahko v soboto od 21.00 dalje v živo ogledali na VOYO.

UFC se je marca letos po treh letih vrnil v London in znova navdušil večinoma angleško občinstvo. Zaradi izjemnega uspeha dogodka se bo najmočnejša organizacija mešanih borilnih veščin na svetu še to soboto še drugič letos ustavila v angleški prestolnici in gostila nekatere domače borce, ki so se izkazali že marca.

Tudi tokrat bo v glavni borbi večera nastopil angleški težkokategornik Tom Aspinall, ki je na marčevskem dogodku že v prvi rundi pometel z nekdanjim Bellatorjevim prvakom Alexandrom Volkovom in se povzpel na šesto mesto lestvice izzivacev prvaka.

V O2 areni, ki bo 29-letnika iz Manchestra zagotovo znova glasno podprla, mu bo tokrat nasproti stal četrtopostavljeni izzivalec Curtis Blaydes. 31-letni Američan z vzdevkom 'Razor' bo za Angleža zagotovo najtežji test v karieri, saj je znan po surovi moči s katero je nokavitral kar 11 izmed 20 dosedanjih nasprotnikov, poleg tega pa ima je tudi izjemen rokoborec. Blaydesa sta do sedaj v karieri premagala le aktualni UFC-jev prvak težke kategorija Francis Ngannou (dvakrat) in rekorder v nokavtih Derrick Lewis. Prav tako kot Aspinall je tudi Blaydes nazadnje v oktagonu stal marca letos, ko je v drugi rundi s tehničnim nokavtom ustavil Chrisa Daukausa.

Pred težkokategornikoma bi se moral pred domačo publiko po več kot treh letih znova boriti Daren Till, angleška polovica zadnje čase zelo priljubljenega dvojca imenovanega Smesh Bros. A bo moral 29-letni Liverpoolčan na povratek v oktagon še nekoliko počakati, saj je moral obračun z Jackom Hermanssonom le teden dni pred dogodkom zaradi poškodbe odpovedati. Drugi član dvojca Khamzat Chimaev pa se bo po poročanju ESPN-ovega Bretta Okamota v glavni borbi večera borilnega spektakla UFC 279 pomeril z Natom Diazom, ki se bo po tej borbi poslovil od UFC-ja.

Namesto Tilla se bo z norveškim borcem v soboto pomeril 35-letni Američan Chris Curtis, ki pod okriljem UFC-ja še ne pozna poraza. Bo pa Curtisu bolj za šalo kot zares Daren Till pomagal iz kota in tako nadomestil zadnjega borca, ki je ugnal Hermanssona Seana Stricklanda, ki v Anglijo ne more potovati, ker nima potnega lista.

icon-link UFC Fight Night: Blaydes vs Aspinall FOTO: VOYO

Ker angleški navijači ne bodo morali navijati za Tilla, bodo verjetno znova najglasneje podprli vselej atraktivnega Paddyja Pimbletta, ki je bolj kot po svojih borbah, znan po komičnih izjavah. Paddy 'The Baddy', ki je marca v prvi rundi zadavil Rodriga Vargasa, se bo tokrat pomeril z Jordanom Leavittom, ki je obljubil, da bo ob morebitni zmagi nad Pimblettom z veseljem zaplesal in s tem podkuril angleško občinstvo. Za ogrevanje angleške publike bo že pred tem poskrbela Pimblettova dobra prijateljica Molly McCann. 'Mesna kroglica' je marca v tretji rundi izjemne borbe s komolcem iz obrata nokavtirala Luano Carolino in poskrbela za pravo navijaško evforijo na O2 areni.

icon-expand Molly McCann in Paddy Pimblett FOTO: Twitter - UFC

V Londonu se bo po dveletni odsotnosti v oktagon vrnil trikratni izzivalec za naslov prvaka v poltežki kategoriji Alexander Gustafsson. Pomeril se bo s pet let mlajšim Ukrajincem Nikito Krylovom, ki je na marčevskem dogodku moral priznati poraz proti škotskemu borcu Paulu Craigu. Ker je Krylov na lestvici izzivalcev v poltežki kategoriji na enajstem mestu, bi se lahko Gustafsson z zmago hitro uvrstil na Ukrajinčevo mesto in počasi vmešal znova začel vmešavati v borbo za naslov prvaka. 35-letni Šved namreč ima namreč, kljub temu, da se je enkrat vmes že športno upokojil, še vedno veliko željo postati UFC-jev prvak, zato se je odločil še enkrat poskusiti in cilj izpolniti.

icon-expand Alexander Gustafsson je bil dvakrat neuspešen proti Jonu Jonesu FOTO: AP

Borilni spektakel pa bosta otvorila že omenjeni Škot Paul Craig in nekdanji izzivalec za naslov prvaka Volkan Oezdemir. Craig, ki v svoji profesionalni karieri v Londonu še ni izgubil, je trenutno v nizu štirih zaporednih zmag in se počasi vzpenja po lestvici izzivalcev, medtem ko bo moral 32-letni Švicar po dveh zaporednih porazih nujno zmagati, v kolikor se želi ohraniti med deseterico UFC-jevih najboljših poltežkašev. Seznam borb, ki si jih boste lahko ogledali na VOYO: Težka kategorija: Curtis Blaydes – Tom Aspinall Srednjetežka kategorija: Jack Hermansson – Chris Curtis Lahka kategorija: Paddy Pimblett – Jordan Leavitt Poltežka kategorija: Nikita Krylov – Alexander Gustafsson Ženska mušja kategorija: Molly McCann – Hannah Goldy Poltežka kategorija: Paul Craig – Volkan Oezdemir