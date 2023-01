UFC se z dvema borbama za naslov prvaka vrača v Brazilijo

Prvi UFC-jev borilni spektakel v 2023 obeta veliko. Po skoraj treh letih se ameriška organizacija vrača na brazilska tla, kjer se bo odvil UFC 283, na katerem bo moč videti kar dve borbi za naslov prvaka. Domači as Deiveson Figueiredo bo šampionski pas mušje kategorije (znova) branil proti Brandonu Morenu, izkušeni domačin Glover Teixeira pa se bo za naslov prvaka poltežke kategorije pomeril proti Jamahalu Hillu. Borilni spektakel si lahko v nedeljo od 4.00 dalje v živo ogledate na VOYO.

Najmočnejša organizacija mešanih borilnih veščin se po skoraj treh letih vrača v Brazilijo. Zadnjič so se UFC-jevi borci na brazilskih tleh merili marca 2020, ko je svet začel poplavljati Covid-19, zaradi česar se je takrat t. i. noč borb odvila brez gledalcev. Za zadnji UFC-jev oštevilčen dogodek in tudi zadnjega, ki je potekal v Riu de Janeiru, pa se je treba vrniti v maj 2019, ko je Jessica Andrade v borbi za naslov prvakinje slamnate kategorije premagala Rose Namajunas.

UFC-jeva poltežka kategorija že skoraj dva meseca nima prvaka. Po hudi poškodbi Jirija Prochazke, ki je konec novembra zaradi dolgotrajnega okrevanja opustil šampionski pas, bi moral prvak sprva postati zmagovalec obračuna med nekdanjim prvakom Janom Blachowiczem in Magomedom Ankalajevim, a se je njuna borba po sodniški odločitvi končala z neodločenim rezultatom. Ekipa, ki pri UFC-ju skrbi za t.i. matchmaking, se je zato takoj po omenjeni borbi odločila priložnost ponuditi drugima dvema borcema in na vrsto sta prišla Glover Teixeira, ki bi se decembra tako ali tako moral za naslov prvaka boriti s Prochazko, ter nekoliko presenetljivo Jamahal Hill, ki ga je redkokdo pričakoval v tako veliki borbi.

Teixeira je zagotovo izkušenejši borec, saj ima 43-letnik pod pasom že 41 profesionalnih borb in se mu kariera počasi izteka, medtem ko se je 31-letni Hill zaenkrat profesionalno meril le 13-krat. A to ni merilo, saj se Teixeira že lep čas bori proti mlajšim borcem, proti katerim niza dobre borbe. Navsezadnje je izkušeni Brazilec pred dobrim letom dni izpolnil cilj in s prepričljivo zmago proti Janu Blachowiczu postal nesporni prvak poltežke kategorije, pas pa nato po tesni borbi, ki pa jo je do zadnjih sekund po sodniških točkah dobival, izgubil proti že omenjenemu Prochazki, s katerim bi se moral lanskega decembra pomeriti še enkrat. Teixeira se bo tako še tretjič v dolgi karieri pomeril za šampionski pas, saj je prvič poskusil že leta 2014, ko pa ni bil kos izjemnemu Jonu Jonesu. Prvič po več kot sedmih letih pa se bo boril na domačih tleh, kar bo Brazilcu zagotovo vlilo še nekaj dodatne motivacije.

Hill na drugi strani pa je prvič dobil priložnost boriti se za naslov prvaka. Čeprav bi se moral po prvotnem načrtu marca pomeriti z Anthonyjem Smithom, je priložnost zagrabil z obema rokama in rojaka celo povabil, da mu pomaga pri pripravi na borbo z Brazilcem, kar je 'Levjesrčni', ki že ima izkušnje s Teixeiro, tudi storil. Ob tem je treba poudariti, da bo v Rio odpotoval tudi Smith, saj bo služil kot morebitna zamenjava za borca glavne borbe večera, v kolikor se eden izmed njiju zaradi takšnih ali drugačnih razlogov ne bi mogel boriti. Hill, ki je v UFC vstopil prek t. i. Dana White Contender Series, bi lahko postal prvi alumni omenjenega tekmovanja, ki bi mu uspelo osvojiti šampionski pas. Pod okriljem UFC-ja je v nekaj manj kot treh letih zbral kar šest zmag (ena je bila sicer kasneje spremenjena v t. i. No contest, saj so v krvi Hilla našli sledove THC-ja), izgubil pa je le enkrat in sicer proti trdoživemu Škotu Paulu Craigu, ki ga bomo prav tako lahko v Riu videli na delu.

V predzadnji borbi večera pa bomo še znova priča obračunu Deivesona Figueireda in Brandona Morena, kar pomeni, da bomo prvič v zgodovini UFC-ja videli še četrto borbo dveh borcev. Stara znanca sta se torej pomerila že trikrat. Najprej sta se udarila na borilnem spektaklu z zaporedno številko 256 decembra 2020, ko je Figueiredo drugič v kratkem času branil šampionski pas mušje kategorije. Brazilec je zgolj tri tedne pred tem brez težav obranil pas proti Alexu Perezu, istega dne pa je Moreno prav tako brez težav odpravil Brandona Royvala in k borbi pozval prvaka. Brazilec in Američan sta se po petih izenačenih rundah razšla brez zmagovalca, saj sta dva od treh sodnikov prisodila neodločen rezultat, pri čemer je imela ključno vlogo odvzeta točka, ki jo je Brazilec prejel zaradi prepovedane brce v mednožje. Figueiredo je tako obdržal pas, a jasno je bilo, da se bosta borca pomerila (vsaj) še enkrat.

Natanko pol leta kasneje, na dogodku UFC 263, se je to tudi zgodilo, a takrat borba ni trajala vseh pet rund. Mehičan je v tretji rundi Brazilca z davljenjem prisilil v predajo in tako postal sploh prvi v Mehiki rojeni prvak organizacije UFC. Borca sta se nato skoraj natanko pred letom dni v oktagonu srečala še tretjič, prvič pa je tako šampionski pas branil Moreno. Po petih izenačenih rundah, so sodniki zmago pripisali Figueiredu, ki pa je Morena pozval še k četrtemu obračunu, da enkrat za vselej poravnata račune. To bi se lahko zgodilo že julija lani, a se je 'Bog vojne' Figueiredo soočal z lažjo poškodbo. Ameriška organizacija je zato Morenu ponudila borbo za naslov začasnega prvaka, ki jo je Mehičan sprejel z obema rokama ali bolje rečeno nogama, saj je pas proti obetavnemu Kaiju Kara-Franceu lanskega julija osvojil z izjemno močno brco v telo. Po treh borbah tako je tako čas, da predvsem zavoljo ostalih borce mušje kategorije dokončno dobimo odgovor na vprašanje, kdo je boljši in kdo bo oktagon zapustil s šampionskim pasom.

Ljubitelji MMA-ja si veliko obetajo tudi od borbe trdoživih velterašev Gilberta Burnsa in Neila Magnyja. Burns, ki je edini poraz od prestopa v veltersko kategorijo doživel v borbi za naslov prvaka proti do nedavnega dominantnemu Kamaruju Usmanu, je aprila lani naletel na verjetno trenutno najbolj vročega borca velterske kategorije Khamzata Chimaeva, s katerim je uprizoril eno izmed boljših borb leta, a moral na koncu vseeno vpisati še drugi poraz med velteraši. Brazilec, ki se bo po skoraj osmih letih znova boril v domačem Riu, mora premagati Magnyja, če želi ostati v ožji sliki izzivalcev za naslov prvaka. A to ne bo lahko delo, saj se je Magny v zadnjem letu dnu z zmagama proti Maxu Griffinu in Danielu Rodriguezu in kljub porazu proti hitro vzpenjajočemu Šavkatu Rakmonovu dvignil na lestvici izzivalcev. Nekdanji ameriški vojak se je sicer pod okriljem UFC-ja, za katerega se bori že skoraj deset let, šestkrat boril proti borcem iz Brazilije in ob tem trikrat zmagal in prav tolikokrat tudi izgubil.

Edini dekleti, ki se bosta pomerili v glavnem delu borilnega spektakla, sta Brazilka Jessica Andrade in Američanka Lauren Murphy. Obe dekleti sta se v letu 2021 neuspešno zoperstavili dolgoletni prvakinji UFC-jeve mušje kategorije Valentini Ševčenko in po nedavnih zmagah nista veliko oddaljeni od nove borbe za naslov prvakinje. Ševčenkova je sicer nedavno dobila naslednjo izzivalko. To bo Alexa Grasso, ki se na lestvici izzivalk nahaja tik nad Andradejevo in Murphyjevo. Težo šampionskega pasu je Andradejeva, ki je lanskega aprila navdušila z izjemno podreditvijo, sicer že občutila, a v slamnati kategoriji, kjer prav tako kot v mušji zadnje besede še ni rekla.

Borilni spektakel bosta otvorila še dva poltežkaša. Specialist za podreditve Paul Craig, ki je niz štirih impresivnih zmag s predčasnim zaključkom julija prekinil s porazom proti Volkanu Oezdemirju, se bo želel čim prej vrniti v zmagovalni niz, ki ga je na lestvici izzivalcev hitro dvignil na deveto mesto. Škot se bo pomeril proti še enemu domačinu, ki prihaja prav iz Ria, in sicer Johnnyju Walkerju, ki pa že nekaj časa živi na Irskem in trenira v slovitem klubu SBG. Walker se je septembra po dveh zaporednih porazih, ki sta že ogrozila njegov obstanek v UFC-ju, pobral s prepričljivo zmago proti Ionu Cutelabi in bi ga zmaga proti Craigu bržkone vrnila nazaj med najboljšo deseterico UFC-jevih poltežkašev.

Seznam borb glavnega dela dogodka, ki si jih boste lahko v živo ogledali na VOYO: Poltežka kategorija: Glover Teixeira – Jamahal Hill (borba za naslov prvaka) Mušja kategorija: Deiveson Figueiredo – Brandon Moreno (borba za naslov prvaka) Velterska kategorija: Gilbert Burns – Neil Magny Ženska mušja kategorija: Jessica Andrade – Lauren Murphy Poltežka kategorija: Paul Craig – Johnny Walker