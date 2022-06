UFC spektakel v Apex centru

Sobotni večer bo na VOYO zaznamoval UFC Fight night, ki bo prvi od enajstih zaporednih vikendov borilnih spektaklov. V najbolj pričakovani borbi se bosta soočila težkokategornika Alexander Volkov in Jairzinho Rozenstruik. Tekmeca v dvoboj vstopata kot ranjena leva po porazih na njunih zadnjih borbah. Rus "Drago" Volkov je v do sedaj edini borbi v letošnjem letu izgubil v prvi rundi proti Tomu Aspinallu. V oktagon dvorane Apex center v Las vegasu pa bo stopil z razmerjem zmag in porazov 8-4. Zanimivo je, da je vse poraze doživel proti borcem, ki so na lestvici UFC postavljeni višje od njega.