UFC spektakel v Las Vegasu

Borci iz "vseh koncev in krajev" se mudijo v Las Vegasu, kjer je na sporedu nov borilni spektakel. Ljubitelji mešanih borilnih veščin boste spet prišli na svoj račun, ob treh se bo namreč na VOYOzačel prenos UFC Fight Night iz Las Vegasa, na katerem se bosta v glavni borbi večera pomerila nekdanji šampion velterske kategorijeTyron Woodley in nevarni Brazilec Gilbert Burns. "Vrnil sem se k osnovam, videli boste Tyrona Woodleyja, ki se bi tekmeci morali bati in ga bodo navijači z navdušenjem spremljali," je prepričan Američan. "To je velika priložnost, da se spopadem z nekdanjim prvakom, takoj po tem, ko je izgubil šampionski pas. Zelo sem navdušen, vesel, da sem dobil priložnost, a osredotočen na to, kar moram storiti," pa pravi Brazilec.