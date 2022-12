UFC v 2022: kateri borec in borka sta najbolj navdušila?

Borilnih dogodkov najmočnejše organizacije mešanih borilnih veščin na svetu – UFC – je za leto 2022 konec, zato smo se skupaj z novinarskim kolegom in našim komentatorjem Tadejem Vidrihom ter strokovnima komentatorjema Markom Drmonjičem in Bojanom Kosednarjem ozrli na leto, ki je za nami.

V prvem izmed dveh člankov smo se tako odločili, da izberemo predvsem osebe, ki so v UFC-ju zaznamovale leto 2022. Zato smo izbrali zmagovalca ali zmagovalko za vsako izmed sledečih štirih kategorij: borec leta, borka leta, vzhajajoča zvezda leta in razočaranje leta. BOREC LETA Marko Drmonjič: Alexander Volkanovski Alexander Volkanovski je v 2022 dosegel dve vrhunski zmagi: nadvladal je Maxa Hollowaya in s tehničnim nokavtom premagal Čan-Sung Junga oziroma Korejskega zombija ter ob tem dobil še priložnost prihodnje leto boriti se za šampionski pas lahke kategorije proti Islamu Mahačevu. Bojan Kosednar – Želva: Islam Mahačev Islama sta dve zmagi v letu 2022 postavili na vrh najnevarnejše kategorije v celotnem UFC-ju. To in pa dejstvo, da je pas vzel res neverjetnemu Charlesu Oliveiri, je po mojem mnenju dovolj, da postane borec leta.

Tadej Vidrih: Alex Pereira Čeprav sta imela tudi Islam Mahačev in Alexander Volkanovski, ki se bosta februarja v 'super borbi' udarila za naslov prvaka v lahki kategoriji, izjemno leto, je zame prvo ime Alex Pereira. Brazilec se je ekspresno zavihtel od 'nerangiranega borca' do prvaka. Letos je nanizal tri zmage, pika na i pa je bil seveda nokavt v dvoboju z Israelom Adesanyo, potem ko je po sodniških točkah borbo izgubljal. Brazilec s kamnitimi pestmi (to v posrednem prevodu iz Portugalščine tudi pomeni njegov vzdevek Poatan) je tako še enkrat dokazal, da je kriptonit za Adesanyo, ki verjetno upa, da mu bo v četrtem poskusu (če oziroma ko do njega pride) le uspelo ugnati Pereiro. Žiga Košec: Alex Pereira Zame je borec leta zagotovo Alex Pereira. Tri borbe, tri zmage in kar je seveda najbolj pomembno: postal je prvak srednjetežke kategorije. Res je impresivno, da je bil na začetku leta 2022 (kar se lestvice izzivalcev tiče) še izven top 15 v kategoriji, novembra pa že prvak. Seveda je vsem jasno, da je borbo za naslov prvaka dobil po hitrem postopku, ker ima pestro preteklost s sedaj nekdanjim prvakom Israelom Adesanyo, a je treba priznati, da je tudi Novozelandcu že zmanjkovalo izzivalcev. Pereira je marca vpisal dominantno zmago proti rojaku Brunu Silvi, potem julija navdušil, ko je hitro nokavtiral Seana Stricklanda, ki so ga takrat mnogi videli naslednjega v vrsti za borbo z Adesanyo, izjemno leto pa kronal s predstavo, ki je bila prve štiri runde vse prej kot dobra, v peti rundi pa naravnost šampionska. Potrdil je, da se zgodovina ponavlja, in premagal dominantnega prvaka z enim najdaljših stažev takrat, s tem pa zame tudi nedvomno postal borec leta.

icon-expand Kdo pa je za vas borec leta? FOTO: UFC

BORKA LETA Marko Drmonjič: Žang Vejli Žang Vejli je deklasirala Joanno Jedrzejczyk in prvakinjo Carlo Esparzo, s čimer daje občutek, da je nepremagljiva. Meni se zdi, da je iz borbe v borbo boljša. Bojan Kosednar – Želva: Žang Vejli Po katastrofalnem letu 2021 se je letos Žang Vejli, lahko rečem, vrnila močnejša kot kadarkoli. Dve zmagi, prva nad izjemno Joanno Jedrzejczyk, ki jo je nokavtirala s t.i. spinning backfist udarcem in poskrbela za morda najlepši nokavt v svoji karieri, borba po kateri je nekdanja prvakinja odšla v športni pokoj. Z drugo zmago letos je ponovno osvojila naslov prvakinje, v borbi, kjer je praktično osramotila Carlo Esparzo in dokazala, da je na veliko višjem nivoju od vseh deklet v slamnati kategoriji. Tako edina črna pika njene kariere ostaja Rose Namajunas in s tem je že spisan njen načrt za leto 2023.

Tadej Vidrih: Žang Vejli Potem ko sta imeli najboljši borki vseh časov, Valentina Ševčenko in Amanda Nunes, za njune visoke standarde dokaj povprečno leto, je izbor za borko leta dokaj logičen. Žang Vejli se je uspela vrniti na prestol slamnate kategorije, ob tem pa še enkrat pokazala ves svoj razkošni talent. Najprej je v povratnem obračunu brutalno nokavtirala Joanno Jedrzejczyk, nato pa povsem demolirala Carlo Esparzo in jo prisilila v predajo. Če bo Kitajka v takšni formi, jo bodo tekmece težko zrinile s prestola. Žiga Košec: Žang Vejli Nobena izmed UFC-jevih bork se letos ni tako dokazala kot Žang Vejli. Kitajka je v ponovitvi najboljše borbe leta 2020 popolnoma dominirala in dobesedno v (športni) pokoj poslala nekdanjo prvakinjo Joanno Jedrzejczyk, nato pa se še tretjič v karieri pomerila za šampionski pas in brez kakršnih koli težav ugnala takratno prvakinjo Carlo Esparzo. Z borbami, kot sta bili ti dve, je videti nepremagljiva v slamnati kategoriji. Njena 'ahilova tetiva' je sicer Rose Namajunas, s katero upam, da se bo slej kot prej znova pomerila, sicer pa se je ne bi branil videti tudi v mušji kategoriji.

icon-expand Pri izbiri borke leta smo bili 'žirantje' soglasni FOTO: AP

VZHAJAJOČA ZVEZDA LETA Marko Drmonjič: Jack Della Maddalena Svetujem vam, da si pogledate njegove borbe. V letu 2022 se je Jack Della Maddalena boril trikrat in zbral tri prekinitve v prvi rundi. Ima vrhunski boks, tako fluidno je videti pri njem vse skupaj in res ga je užitek gledati.

Bojan Kosednar – Želva: Šavkat Rakmonov Ni ravno zvezda, je pa vsekakor zelo nevaren borec. Dve zmagi in dva izjemna zaključka sta dovolj, da je Šavkat Rakmonov prišel na 10. mesto izzivalcev v zelo zanimivi velterski kategoriji. Ob tem še vedno ostaja tudi neporažen v svoji karieri, vse to pa ga postavlja v odlično pozicijo v letu 2023. V kolikor ponovi scenarij iz letošnjega leta, lahko naslednje leto zaključi med tremi najboljšimi borci te kategorije.

Tadej Vidrih: Muhammad Mokaev Dvakratni amaterski svetovni prvak v MMA je letos debitiral v najmočnejši organizaciji na svetu in tekmecem v mušji kategoriji takoj dal vedeti, da morajo še kako resno računati nanj. Muhammad Mokaev v svoji amaterski karieri ni izgubil niti enkrat, nanizal je 23 zmag, neporažen pa je še naprej tudi med profesionalci (devet zmag in ena razveljavljena borba). Zadnje tri zmage je nanizal v UFC-jevi kletki, ob tem pa niti za trenutek ni bil ogrožen. Zanimivo bo videti, kako se bo odrezal v letu 2023, ko bodo njegovi tekmeci nedvomno bistveno boljši borci kot ti, s katerimi se je pomeril doslej.

Žiga Košec: Sergej Pavlovič Če bi na to vprašanje odgovarjal pred nekaj tedni, bi zagotovo dejal Paddy Pimblett, čigar vzpon od prihoda v UFC je še najbližje vzponu Conorja McGregorja do sedaj. Liverpoolčan je imel izjemno leto in na prvih dveh borbah prepričljivo slavil s podreditvijo, vendar je povsem zatajil v tretji letošnji borbi. Ko pa so mu sodniki dobesedno podarili zmago, pa se je marsikomu – tudi meni – zameril z zaničljivim odnosom. Za vzhajajočega borca leta sem zato izbral Sergeja Pavloviča, ki se je za mnoge neopazno v enem samem letu prebil tik pod sam vrh težke kategorije. Visokorasli Rus se v letih 2020 in 2021 zaradi težav s poškodbami in težav s pridobitvijo vize sploh ni boril, zato so mnogi že pozabili nanj, letos pa se je v oktagon vrnil na impresiven način. Zbral je tri zmage z nokavtom v prvi rundi, in to ne proti komur koli. Najprej je ugnal nevarnega rojaka Šamila Abdurakimova, nato kralja nokavtov Derricka Lewisa in za konec leta še enega najbolj popularnih borcev trenutno, Taija Tuivaso. Pred Pavlovičem se tako na UFC-jevi lestvici poleg prvaka Francisa Ngannouja nahajata le še Stipe Miočić in Ciryl Gane, zato upam, da se bo prihodnje leto pomeril s komerkoli izmed njih.

RAZOČARANJE LETA Marko Drmonjič: Dejstvo, da v letu 2022 nismo videli borbe Jona Jonesa. Bojan Kosednar – Želva: Srednja kategorija Zame je največje razočaranje pri UFC-ju srednja kategorija. Resnično sem mnenja, da sta Adesanya in Pereira, ki smo ju letos gledali v borbi za naslov prvaka, daleč od najboljših borcev te kategorije na svetu. Moje mnenje je celo, da ju brez težav premagajo vsi trije izzivalci iz nižje – velterske kategorije (Kamaru Usman, Colby Covington in Khamzat Chimaev). Tadej Vidrih: Derrick Lewis Rekorder po številu nokavtov v oktagonu v letu 2022 ni vpisal niti ene zmage. Seveda tekmeca, s katerima se je pomeril, nista bila lahka, vendar se od Derricka Lewisa kljub vsemu pričakuje več. Najprej je pred domačimi gledalci v Houstonu z nokavtom izgubil proti Tuivasi, nato pa ga je pet mesecev pozneje, le nekaj ur vožnje od njegovega doma, v Dallasu, v manj kot minuti ugnal še Pavlovič. Pred koncem leta bi se moral sicer pomeriti še s Sergejem Spivakom, a je bila borba le nekaj ur pred začetkom dogodka zaradi zdravstvenih težav Lewisa odpovedana. 'Črna zver' je tako nedvomno eden izmed osmoljencev leta 2022.

icon-expand Derrick Lewis se v 2022 ni proslavil FOTO: AP

Žiga Košec: Premalo aktivni prvaki Letos je kar nekaj šampionskih pasov zamenjalo lastnika, kar je izjemno popestrilo borilno leto, vseeno pa je bilo tudi nekaj prvakov, ki so se pomerili le enkrat, in kot zaenkrat kaže, se še kmalu ne bodo znova vrnili v kletko. S tem mislim na štiri prvake: Deiveson Figueiredo se je letos boril le enkrat, in sicer januarja, ko je po tesni sodniški odločitvi ugnal Brandona Morena, nato pa povsem poniknil. Po skoraj natančno letu dni (januarja 2023 na UFC 283) bo naposled le znova stopil v kletko in še četrtič zapored proti Morenu, zaradi česar se zdi, da mušja kategorija med čakanjem razpleta njunih borb stagnira. Amanda Nunes je potrebovala več kot sedem mesecev, da se je znova pomerila z Julianno Peno, ki je od osvojitve naslova decembra lani čakala na prvo branjenje pasu. Ko pa je 'Levinja' pas znova osvojila, ga je očitno obesila na steno in se letos ni več borila, nima pa niti še napovedane borbe za naslednje leto, kar pomeni, da je še lep čas ne bomo videli, in tudi ženska bantamska kategorija s tem stagnira. Podobno je s prvakinjo mušje kategorije Valentino Ševčenko, ki se je letos prav tako borila le enkrat in borbo po deljeni sodniški odločitvi, ki bi lahko šla v prid tudi njeni nasprotnici, sicer zmagala, od takrat naprej pa o njej ne duha ne sluha. Tudi ona še nima napovedane naslednje borbe, kar tudi za borke mušje kategorije pomeni nadaljevanje čakanja na priložnost. In za konec še Francis Ngannou, ki se je tako kot Figueiredo nazadnje boril januarja, a ima prvak opravičilo, ker je moral nato na operacijo kolena. Vseeno pa lahko na Instagramu vidimo, da že lep čas trenira – tudi sparira na polno, a kljub temu o njegovi naslednji obrambi šampionskega pasu še ničesar ne vemo, kar se zna še dodatno zavleči, saj Kamerunec nima najboljših odnosov z vodilnimi možmi UFC-ja.