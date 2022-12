UFC v 2022: Kdo je uprizoril borbo leta in kateri nokavt je najbolj odmeval?

Sem ljubitelj krvavih bitk in borb, v katerih vidimo vse segmente mešanih borilnih veščin, v katerih je ves čas v zraku prisoten morebiten zaključek in v katerih sta nevarna oba borca. Borb z veliko drame, v katerih tudi zmagovalec 'krvavi'. Vse to je borba med Dustinom Poirierjem in Michaelom Chandlerjem .

Mogoče malce manj znana borba, vendar vredna ogleda. Nate 'The Train' Landwehr me je navdušil s svojo borbenostjo. Zanj sem vedel, da zna biti v vrhunskih borbah, glede na to, da je bil eden redkih tujcev, ki je bil prvak v ruski organizaciji M-1 Global. Mislim, da to veliko pove o njegovi kvaliteti.

Tadej Vidrih: Glover Teixeira vs Jiri Prochazka

V letu, ki je postreglo s številnimi izjemnimi spopadi, je borbo leta zelo nehvaležno izbirati, a menim, da si nagrado zaslužita Glover Teixeira in Jiri Pochazka. Predvsem zato, ker je bila borba za šampionski pas v poltežki kategoriji in je imela zaradi tega še dodatno težo. Brazilec in Čeh sta oba imela svoje trenutke v borbi, ki je postregla z vsem, kar krasi mešane borilne veščine. Ko je delovalo, da bo Prochazka zaključil Teixeiro, se je momentum obrnil in obratno. Na koncu se je v položaju, da potrebuje zaključek, znašel Prochazka in ga tudi dočakal. Uspelo mu je davljenje s hrbta in postal je prvi češki prvak organizacije UFC.

Žiga Košec: Glover Teixeira vs Jiri Prochazka

Leto smo videli nekaj res izjemnih borb, a nobena ni imela večje teže kot obračun Gloverja Teixeire in Jirija Prochazke za naslov prvaka poltežke kategorije. Težko je verjeti, da je bil Teixeira, ko se je junija letos boril v Singapurju, star že 42 let in da je bila to za Prochazko šele tretja borba pod okriljem UFC-ja. Borca sta dokazala, da spadata v sam vrh poltežke kategorije in v oktagonu pustila vse. Oba sta imela kar nekaj priložnosti, da borbo zaključita, manj kot pol minute pred samim koncem pa jo je na povsem nepričakovan način – podreditev – zaključil Prochazka in pas vrnil v osrednjo Evropo. Res škoda, da se je Čeh huje poškodoval in se povratni obračun še letos ni zgodil. Kot vredno ogleda bi ob tem izpostavil še borbo Matt Schnell vs Su Mudaerji, ki bi jo zagotovo uvrstil na prvo mesto, če bi trajalo nekoliko dlje (ali pa bila za šampionski pas), tako pa ji pripisujem oznako 'kratko in sladko'.