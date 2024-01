UFC v 2023: Borec leta je ...

Za nami je še eno izjemno leto borilnih dogodkov najmočnejše organizacije mešanih borilnih veščin na svetu – UFC. Zato smo se skupaj z novinarskim kolegom in komentatorjem Tadejem Vidrihom ter nekdanjim profesionalnim borcem in strokovnim komentatorjem Markom Drmonjičem ozrli na leto, ki je za nami.

Tako kot lani smo v osmih kategorijah izbrali naše zmagovalce, letos pa lahko tudi vi sodelujete in glasujete za svoje zmagovalce v nekaterih kategorijah. V prvem delu smo se osredotočili predvsem na osebe, ki so v UFC-ju zaznamovale leto 2023. Tadej, Marko in moja malenkost smo izbrali zmagovalce v kategorijah borec leta, borka leta, vzhajajoča zvezda leta ter razočaranje leta. V drugem delu, ki bo objavljen jutri, pa razkrijemo še zmagovalce v kategorijah borba leta, nokavt leta, podreditev leta ter dogodek leta. BOREC LETA Marko Drmonjič: Alex Pereira Alexa Pereiro poraz proti Israelu Adesanyi ni potolkel. Šel je v višjo kategorijo in premagal enega najvišje rankiranih borcev ter bivšega prvaka Jana Blachowicza, potem pa v borbi za naslov prvaka premagal še enega nekdanjega prvaka Jirija Prochazko in to z nokavtom.

Alex Pereira FOTO: AP icon-expand

Tadej Vidrih: Sean Strickland Potem, ko so ga ob koncu lanskega leta po nokavtu proti Pereiri in tesnem porazu proti Jaredu Cannonierju praktično vsi odpisali, je Sean Strickland "vstal od mrtvih". Odmevni zmagi proti borcema, ki so jih mnogi označili kot bodoči zvezdi kategorije, Nassourdinu Imavovu in Abusu Magomedovu, sta mu nepričakovano odprli vrata do borbe za naslov prvaka proti Adesanyi. Redki so mu pripisovali možnosti za zmago, a Strickland je z maestralno predstavo nevtraliziral prvaka in se izstrelil med zvezde. Če upoštevamo še njegov "pretep" v občinstvu na UFC 296 z naslednjim tekmecem Dricusom du Plessisem, bi lahko dejali, da ima v letu 2023 štiri zmage in je neporažen.

Sean Strickland FOTO: AP icon-expand

Žiga Košec: Sean Strickland Sean Strickland je borec, za katerega na začetku leta nihče ne bi rekel, da bo v 2023 postal prvak. A točno to mu je uspelo. Dva poraza v lanskem letu ga nista vrgla iz tira, manj kot mesec dni po tesnem in za mnoge spornem porazu proti Cannonierju je vskočil kot tesna zamenjava in premagal Imavova, na začetku julija pa je hitro opravil še z Magomedovim. Predvsem zaradi že začetega verbalnega spora je nato dobil priložnost boriti se za naslov prvaka z Adesanyo in čeprav so mu mnogi pripisovali minimalne možnosti, je dominiral vseh pet rund in presenetil borilni svet. Predvsem zaradi svoje iskrenosti in brebrižnosti je hitro postal ena največjih zvezd UFC-ja, svoj status in naslov prvaka pa bo moral kmalu braniti, saj ga že 20. (21. po našem času) januarja čaka borba z Dricusom du Plessisom.

BORKA LETA Marko Drmonjič: Alexa Grasso Premagala je dolgoletno prvakinjo Valentino Ševčenko, ki je do tistega trenutka izgledala nepremagljivo.

Tadej Vidrih: Alexa Grasso Čeprav menim, da je Žang Vejli kakovostnejša borka, je Alexa Grasso vendarle letos pokazala več od Kitajke, ki se je borila zgolj enkrat. Grassovi je uspelo to, kar v UFC-jevi mušji kategoriji ni uspelo še nikomur: premagala je (skoraj) nedotakljivo Valentino Ševčenko, nato pa v izenačeni borbi, ki se je, nekoliko presenetljivo, končala brez zmagovalke, uspela šampionski pas še ubraniti.

Alexa Grasso FOTO: AP icon-expand

Žiga Košec: Alexa Grasso Treba je priznati, da letošnje leto ni bilo najbolje za ženske borke v UFC-ju. Ena izmed najboljših bork vseh časov Amanda Nunes se je poslovila od športa, druga pa je izgubila staž dominantne prvakinje. Govora je o Valentini Ševčenko, ki jo je marca premagala Alexa Grasso. Mehičanka je dolgoletno prvakinjo z neverjetno močnim stiskom celo prisilila v predajo in nato septembra v izenačeni borbi še enkrat uspela ostati neporažena proti sicer izvrstni Ševčenkovi.

VZHAJAJOČA ZVEZDA LETA Marko Drmonjič: Sean Strickland Zmaga nad Israelom Adesanyo ga je dvignila med zvezde mešanih borilnih veščin, da ne govorim o njegovem karakterju ter javnimi govori. Meni je zelo simpatičen borec, ki se zna tudi zelo dobro boriti. Tadej Vidrih: Bo Nickal Čeprav eden izmed najboljših rokoborcev, ki so kadarkoli stopili v oktagon ni imel tekmecev, ki bi lahko nesporno pokazali, kako dober je, je zame vzhajajoča zvezda leta Bo Nickal. V tem letu je imel dve borbi in oba tekmeca je zaključil v prvi rundi ter si s tem tudi že zagotovil "vstopnico" za nastop na zgodovinskem dogodku UFC 300. Zanimivo bo videti kako se bo znašel proti kakovostnejšim nasprotnikom, a glede na napredek, ki ga kaže iz borbe v borbo, je pripravljen na velike stvari.

Bo Nickal FOTO: AP icon-expand

Žiga Košec: Benoit Saint-Denis UFC-jeva lahka kategorija ima novega resnega izzivalca. Ta sliši na ime Benoit Saint-Denis ali če imate raje vzdevke God of War. 28-letni Francoz se je namreč v letošnjem letu izstrelil med najboljše borce svoje kategorije. Na začetku leta je bil nekdanji vojak francoske specialne enote za večino povsem neznan borec, po treh zmagah s predčasnim zaključkom (ena s podreditvijo, ena s tehničnim nokavtom in ena z nokavtom) pa je hitro opozoril nase in mislim, da je le še dve borbi oddaljen od potencialne borbe za naslov prvaka. Saint-Denis je res odlična poživitev za UFC-jevo lahko kategorijo.

Benoit Saint-Denis FOTO: AP icon-expand

RAZOČARANJE LETA Marko Drmonjič: Odhod Francisa Ngannouja iz UFC-ja Zame je največje razočaranje leta sigurno to, da je UFC tako lahko spustil Francisa Ngannouja iz svojih vrst. Razumem da je UFC velik posel, vendar so s tem zagotovo izgubili eno največjih borb v zgodovini UFC-ja (Jones vs Ngannou).

Tadej Vidrih: UFC-jeva prekinitev sodelovanja z Usado Ameriška protidopinška agencija je oktobra razkrila, da s prvim januarjem ne bo več opravljala dopinških testov za organizacijo UFC. To je sicer počela od leta 2015. Čeprav vsi prijemi in pristopi Usade še zdaleč niso bili popolni, je ta organizacija skrbela za zagotavljanje "čistosti" znotraj UFC-ja, a potem, ko je odnos postal nevzdržen, sta se obe strani odločili, da prekineta sodelovanje. Usado bo zamenjala organizacija Drug Free Sport International, kako rigorozni bodo njeni prijemi, pa bomo šele videli. Osebno sem malce skeptičen.

Žiga Košec: Odpadla borba med Jonom Jonesom in Stipetom Miočićem Res je, da se poškodbe v športu lahko pripetijo komurkoli, a poškodba prvaka težke kategorije Jona Jonesa je za ljubitelje MMA-ja še toliko bolj boleča. Eden najboljši borcev vseh časov bi se moral na UFC 295 pomeriti z najboljšim borcem težke kategorije vseh časov Stipetom Miočićem, a je borba zaradi poškodbe Jonesa tik pred zdajci odpadla. Več kot zasluženo je sicer namesto tega začasni prvak težke kategorije postal Tom Aspinall, a sedaj je pred UFC-jem kup vprašanj, za katere bodo morali hitro poiskati odgovore. Bo Aspinall branil naslov začasnega prvaka ali ne? Bo čakal na povratek Jonesa ali se bo pomeril z Miočićem ali kom drugim? Bo na Jonesa čakal Miočić in če je odgovor da, koliko časa? In še bi lahko naštevali.