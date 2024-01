UFC v 2023: Gaethje in Fiziev uprizorila borbo leta

Najmočnejša organizacija mešanih borilnih veščin na svetu UFC je v letu 2023 uprizorila kar 520 borb. Po večinski sodniški odločitvi naše žirije, v kateri smo novinarski kolega in komentator Tadej Vidrih, nekdanji profesionalni borec in strokovni komentator Marko Drmonjič in moja malenkost, je bil za borbo leta izbran obračun med Justinom Gaethjejem in Rafaelom Fizievim. Kakšno pa je vaše mnenje?

Tako kot lani smo v osmih kategorijah izbrali naše zmagovalce, letos pa lahko tudi vi sodelujete in glasujete za svoje zmagovalce v nekaterih kategorijah. V prvem delu smo se osredotočili predvsem na osebe, ki so v UFC-ju zaznamovale leto 2023.

V drugem delu pa vam razkrivamo še naše zmagovalce v kategorijah borba leta, nokavt leta, podreditev leta ter dogodek leta.

V letu 2023 je UFC priredila 43 dogodkov (14 oštevilčenih in 29 noči borb). Odvili so se v 21 mestih osmih držav na štirih celinah. Vsega skupaj se je odvilo 520 borb, od tega največ v lahki kategoriji, in sicer sta se 77.102 borbi končali s podreditvijo, 159 z nokavtom in 248 s sodniško odločitvijo. Skupni čas vseh borb je bil 93 ur, 59 minut in 21 sekund. Priča smo lahko bili 19 borbam za naslov nespornega prvaka, šest naslovov je zamenjalo lastnika, štirje so ostali v istih rokah kot v začetku leta.

BORBA LETA Marko Drmonjič: Justin Gaethje proti Rafaelu Fizievu Tako tehnično dobre borbe stoje v mešanih borilnih veščinah že dolgo nisem videl. Prava poslastica. Tadej Vidrih: Justin Gaethje proti Rafaelu Fizievu Težko si predstavljam borbo leta v UFC, ne da bil v njej udeležen Justin Gaethje. Tudi letos je Američan poskrbel, da je privržencem najmočnejše organizacije na svetu kri po žilah tekla hitreje. Čeprav se je njegova povratna borba proti Dustinu Poirierju končala prej, kot bi si želeli, je bil obračun z Rafaelom Fizievom toliko bolj zanimiv. Borca sta skupaj zadela več kot 200 močnih udarcev, samo sprašujemo pa se lahko, s čim bi nam še lahko postregla, če bi borba trajala pet rund.

Po treh izjemnih rundah se je zmage razveselil Justin Gaethje. FOTO: Twitter icon-expand

Žiga Košec: Islam Mahačev proti Alexandru Volkanovskemu Redko imamo priložnost gledati borbo dveh nespornih prvakov, še redkeje pa borbo dveh borcev, ki na lestvici t. i. 'pound for pound' zasedata prvi dve mesti. To se je v zgodovini UFC-ja marca letos zgodilo prvič, ko sta se pomerila prvak peresne kategorije Alexander Volkanovski in prvak lahke kategorije Islam Mahačev. Čeprav so mnogi napovedovali dominacijo precej višjega in težjega Mahačeva, so se ušteli. Avstralec je Dagestancu predstavil svojevrsten izziv in bil blizu tega, da bi se zapisal v večnost MMA-ja. To mu na koncu sicer ni uspelo, saj je zmago po soglasni sodniški odločitvi na koncu vpisal Mahačev, a borba je bila kljub temu v vseh segmentih tega športa izjemna.

NOKAVT LETA Marko Drmonjič: Islam Mahačev proti Alexandru Volkanovskemu Mislim, da nihče ni pričakoval nokavta s 'highkickom', ker Islam tega orožja ne uporablja prav pogosto v njegovih borbah. Tadej Vidrih: Josh Emmett proti Brycu Mitchellu Po mojem mnenju smo najboljši nokavt leta videli prav na zadnjem dogodku v 2023. Desnica Josha Emmetta, ki je Bryca Mittchella poslala v drugo dimenzijo, je bila neverjetna, nesrečni Mittchell pa je zaspal, še preden je pristal na tleh.

Žiga Košec: Robbie Lawler proti Niku Pricu V letošnjem letu smo videli nekaj izjemnih nokavtov kot na primer leteče koleno Ismaela Bonfima proti Terrancu McKinneyu, Adesanya proti Pereiri, Max Holloway proti Čan Sung Jungu, Gaethje proti Poirierju, Emmett proti Mitchellu, a sam bom v tej rubriki izbral nokavt Robbieja Lawlerja proti Niku Pricu. Lawler je eden izmed borcev, zaradi katerih sem začel spremljati ta šport, zato sem bil neizmerno vesel, ko se je od športa poslovil s hitrim nokavtom. Vse bolj pogosto vidimo, kako krut zna biti ta šport in kako hitro lahko tudi izvrsten borec postane senca samega sebe. Samo poglejmo Tonyja Fergusona.

PODREDITEV LETA Marko Drmonjič: Šavkat Rakmonov proti Geoffu Nealu Stoječi 'rear naked choke', je treba reči še kaj drugega? Tadej Vidrih: Davey Grant proti Raphaelu Assuncau Čeprav bi si zaradi same pomembnosti borbe za podreditev, s katero je proti Cirylu Ganu prišel do naslova prvaka težke kategorije, nagrado zaslužil tudi Jon Jones, sem izbral Daveyja Granta. Grant je proti Raphaelu Assuncau izvedel neverjetno sekvenco. Najprej je tekmeca zadel z udarcem s pestjo iz obrata, nato pa na tleh zaklenil obrnjeno trikotno davljenje z nogama, po katerem je Brazilec zaspal. Izjemna poteza izkušenega Britanca.

Žiga Košec: Alexa Grasso proti Valentini Ševčenko Alexa Grasso je šokirala svet, ko je v predajo prisilila dolgoletno prvakinjo Valentino Ševčenko, zato podreditev leta ne bi mogla imeti večjega pomena. Grassova se je izkazala s hitrim razmišljanjem in takoj, ko je Ševčenkova vrgla brco iz obrata, skočila na nasprotnico in zaklenila roki. In čeprav davljenje ni bilo šolsko pod brado, je Mehičanka dokazala svojo moč in iz sedaj že nekdanje prvakinje dobesedno stisnila voljo do borbe. Samo spomnimo se črte na obrazu Valentine, ki je jasno pokazala, kje se ji je ustavil dotok krvi v glavo. Noro.

DOGODEK LETA Marko Drmonjič: UFC 285 Povratek Jona Jonesa, ki smo ga vsi komaj čakali, in to proti borcu, ki mu naj ne bi slogovno ustrezal. Jones je ponovno pokazal, zakaj je 'pound for pound' najboljši borec na svetu. Poleg tega smo na UFC 285 videli tudi presenečenje Alexe Grasso, ki je premagala Valentino Ševčenko.

Tadej Vidrih: UFC 295 Predčasni zaključki so tisto, kar pred zaslone in v dvorane privablja največ gledalcev. In na UFC 295 se je vseh pet borb glavnega dela končalo s predčasno prekinitvijo. Če k temu dodamo še, da je bil dogodek v legendarnem Madison Square Gardnu, je izbira jasna. V glavni borbi večera je Alex Pereira premagal Jirija Prochazko in osvojil šampionski pas poltežke kategorije, v predzadnji pa je Tom Aspinall z mojstrsko predstavo nokavtiral Sergeja Pavloviča in postal začasni prvak težke kategorije. Navdušili so tudi Jessica Andrade, Benoit Saint-Denis in Diego Lopes, ki sem ga sicer imel v ožjem krogu kandidatov za naziv vzhajajoče zvezde leta.

Žiga Košec: UFC 295 Borilni dogodki v Madison Square Gardnu redko razočarajo in tudi UFC 295 ni. Čeprav nismo videli močno želene borbe med Jonesom in Miočićem, je bil glavni del dogodka atraktiven kot že dolgo ne. Vseh pet borb se je končalo s predčasnim zaključkom in to najkasneje v drugi rundi. Diego Lopes je znova dokazal, kako dobra pridobitev za UFC je, Benoit Saint-Denis je po hitrem postopku nokavtiral Matta Frevolo in se postavil na 12. mesto na lestvici izzivalcev prvaka lahke kategorije, Jessica Andrade pa je pokazala svojo moč proti Mackenzie Dern. V borbah za naslov prvaka se je najprej Aspinall odločil, da ne bo zapravljal časa, in v dobri minuti nokavtiral Pavloviča, ki so se ga vsi izogibali, za piko na i pa je Pereira nokavtiral Prochazko in po UFC-jevi srednji kategoriji zavladal še poltežki. Videli smo vse, kar si ljubitelji mešanih borilnih veščin želimo videti, ko v nedeljo ob štirih zjutraj zazvoni budilka.