UFC: Zmenek starih znancev: 'Midva s Cowboyem se poznava že zelo dolgo časa'

Obeta se borba dveh zanimivih borbenih slogov in karakterjev, dveh starih znancev, ki si obetata pravo poslastico."Midva s Cowboyem se poznava že zelo dolgo časa. Leta 2012 sem bil njegov trening partner, ko se je pripravljal na borbo z Melvinom Guillardom. Dva tedna sem preživel z njim na ranču. Potem sem odšel v Kolorado in v njegovi prikolici preživel še dva. Skoraj me je nokavtiral, me spravil v nezavest. A takrat sme bil le rokoborec. Vesel sem, da se bova ponovno srečala," je z novinarji svoje spomine na Donalda Cerronevsa delil Justin Gaethje.