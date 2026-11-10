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UFC zvezdnik zgrožen: brat mu je predlagal boj za ženo

New York, 10. 11. 2026 12.09 pred 1 uro 4 min branja 1

Avtor:
A.V.
Johnny in Valter Walker

Johnny Walker je minulo soboto z nokavtom premagal Walda Cortes-Acosto in nadaljeval svoj impresivni pohod skozi UFC-jevo težko kategorijo, vendar v njegovem kotu ni bilo človeka, ki bi ga mnogi tam pričakovali. Njegov mlajši polbrat Valter Walker, prav tako UFC-jev težkokategornik in eden najnevarnejših borcev, ni sodeloval pri slavju velike zmage. Razlog za to ni športno rivalstvo ali nesoglasja glede treningov, temveč družinski spor, ki ga je po Johnnyjevih besedah sprožil niz Valterjevih vulgarnih izpadov na družbenih omrežjih.

Johnny Walker je s prestopom v težko kategorijo ujel nov zagon v svoji karieri. Potem ko je v začetku oktobra brutalno nokavtiral Micka Parkina, je na dogodku UFC Vegas 124 v tretji rundi zaustavil še Walda Cortes-Acosto in tako v samo dveh nastopih resno napovedal kandidaturo za sam vrh omenjene kategorije. 

Njegov mlajši brat Valter Walker medtem doživlja lasten vzpon, saj je nanizal pet zmag s prisilitvijo k predaji, vključno s štirimi zaporednimi zaključki z vzvodom na peto. Brata tako hkrati napredujeta med UFC-jevimi težkokategorniki, vendar je njun zasebni odnos daleč od usklajenega. Johnny je med gostovanjem v oddaji Ariela Helwanija razkril, da so se težave začele po njegovem nastopu proti Džangu Mingjangu na Kitajskem, ko je Valter na spletu začel objavljati neokusne komentarje o članih njegove družine.

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"Od dvoboja z Džangom je na spletu izrekel toliko gnusnih stvari o moji mami in ženi. To, kar je počel v preteklosti, je pustilo posledice in prizadelo veliko ljudi," je povedal Johnny. Posebej zanimivo je družinsko ozadje njunega odnosa. Johnny in Valter imata istega očeta, ki je pred leti zapustil Johnnyja in njegovo mamo ter si ustvaril novo družino v Rusiji. Kljub tem okoliščinam si je Johnny vedno prizadeval ohraniti stik z mlajšim bratom, vendar trdi, da je Valter s svojim načinom komunikacije prestopil vse meje sprejemljivega.

"Moja mama je izjemno verna. On pa je na spletu razlagal, kako je njegov oče spolno občeval z mojo mamo. Nato je rekel, da me bo žena, če izgubim dvoboj na Kitajskem, prevarala z obdarjenim temnopoltim moškim. Enkrat je celo predlagal, da se stepeva in da zmagovalec spi z ženo tistega, ki izgubi. Nato je klatil še takšne neumnosti, kot da ima moj sin veliko glavo," je ogorčeno razlagal vidno pretreseni Brazilec.

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Johnny meni, da je Valter s takšnimi provokacijami zgolj poskušal privabiti pozornost na družbenih omrežjih, a poudarja, da posledic ne moreš preprosto izbrisati z izgovorom, da je šlo le za šalo. "Vem, da je idiot in da ima sprevržen smisel za humor, a upam, da bo končno odrasel. Rad ga imam. Želim si biti blizu z njim. Pogrešam ga in želel bi si, da bi bila bolj povezana," je priznal.

Spor pa je pustil konkretne posledice na njunih družinskih odnosih. Valter ni več dobrodošel v Johnnyjevem domu v Las Vegasu, starejši brat pa priznava, da ne ve, koliko časa bo preteklo, preden mu bodo njegovi bližnji odpustili izrečene besede.

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"Moj brat ne more priti v mojo hišo v Vegasu, ker ga moja žena tam ne želi. Ne vem, kdaj mu bosta mama in žena sploh lahko odpustili. Želel bi si, da bi mi bil blizu in da bi me spoštoval. Skupaj sva odraščala in trenirala, a nekatere stvari ljudi preprosto preveč prizadenejo in potreben je čas, da se takšne rane zacelijo," je pojasnil.

Kljub temu pa njun položaj ni tako dramatičen, da bi popolnoma prekinila stike. Johnny trdi, da se še vedno slišita vsak dan in da Valter ne objavlja več takšnih komentarjev. Vsemu navkljub ne dvomi v bratov značaj izven njegovih nepremišljenih javnih izpadov.

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"Nikoli se ne bom boril proti svojemu bratu. Tudi on se ne bi boril proti meni. V globini duše je dober človek, le malo discipline in spoštovanja do drugih mu primanjkuje. Morda mora o vsem skupaj malce razmisliti in se naučiti bolj ceniti družino," je zaključil spravljivi Johnny. Takšno stališče je še posebej zanimivo, saj brata zdaj tekmujeta v isti kategoriji, njun hkratni napredek pa bi lahko nekega dne odprl vprašanje medsebojnega obračuna. Vendar je Johnny že prej kategorično zavrnil takšno možnost in poudaril, da nikoli ne bi mogel stopiti v kletko z namenom, da bi poškodoval lastnega brata.

Valter se je medtem na kratko oglasil na družbenem omrežju X, vendar se ni spuščal v podrobnosti Johnnyjevih obtožb. "Rad te imam, Johnny. Hvala ti za vse, kar si storil zame in za moje življenje," je zapisal mlajši Walker. Njegovo sporočilo kaže, da z njegove strani – vsaj javno – ni želje po poglabljanju spora. Toda Johnnyjeve besede jasno nakazujejo, da sprava ne bo odvisna le od odnosa med borcema. Če bo Valter želel znova postati del bratovega vsakdana, bo moral pridobiti nazaj tudi zaupanje tistih ljudi, ki jih je s svojimi komentarji najbolj prizadel.

Medtem ko oba preživljata morda celo najuspešnejše obdobje v svojih UFC karierah, odnos, ki bi moral predstavljati njuno največjo medsebojno podporo, ostaja obremenjen z dogodki izven oktogona.

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devlon
10. 11. 2026 13.22
najboljš je biti edinec.
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