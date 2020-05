UFC v Jacksonvillu: Američan bolje začel, nadaljevanje povsem v znaku Brazilca

Zaradi pandemije koronavirusa je bil tudi tokratni UFC spektakel organiziran brez prisotnosti gledalcev, a tudi brez njih je bilo v oktagonu zelo zanimivo in pestro. Brazilec Glover Teixeira je v poltežki kategoriji v osrednji borbi večera v Jacksonvillu slavil nad Američanom Anthonyjem Smithom po prekinitvi v peti rundi. Američan, ki je devet let mlajši od Brazilca, je sicer veljal na stavnicah za favorita dvoboja. Smith je sicer bolje odprl dvoboj, dobil tudi uvodno rundo, toda v nadaljevanju borbe je bil prav on tisti, ki je večinoma prejemal udarce nasprotnika. Teixera je bil v nadaljevanju dominanten in v peti rundi je sodnik upravičeno predčasno končal dvoboj, saj je bil 31-letni Američan v povsem izgubljenem položaju. Brazilec je zasluženo dvignil šampionski pas ob razglasitvi zmagovalca. Za 40-letnega borca je to četrta zaporedna zmaga.

V preostalih dvobojih v Jacksonvillu je Ben Rothwell po sodniški odločitvi premagal Ovinceja Saint Preuxa, podobno tudi Ricky Simonizzivalca Raya Borba. Po enotni sodniški odločitvi je Andrei Arlovski slavil proti Philipeju Linsu.

Vse borbe spektakularnega borilnega večera, tako kot tudi pretekle dogodke, si lahko v vsakem trenutku zavrtite naVOYO.