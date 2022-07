Adesanya sporoča 'hejterjem': Tudi na slabši večer sem z**bal nasprotnika

Kar malce presenetljivo je bilo prebirati in poslušati ostre kritike na račun borbe med aktualnim prvakom srednje kategorije UFC organizacije Israelom Adesanyo in njegovim zadnjim izzivalcem Jaredom Cannonierjem.

Čeprav dvoboj v sloviti lasvegaški T-Mobile Areni v okviru prireditve UFC 276 resnično ni ponudil ničesar spektakularnega, po čemer bi si ga ljubitelji mešanih borilnih večin kot tudi analitiki lahko še dolgo spominjali, pa je vendarle treba izpostaviti, da je Adesanya z brezhibno taktično predstavo zlahka opravil s še enim tekmecem. Tudi sam je po dvoboju priznal, da to ni bil njegov najboljši večer, hujskačem oziroma negativnežem pa je sporočil naslednje: "Počutim se odlično. Ponovil bom nekaj, kar sem že govoril v preteklosti, in sicer da lahko tudi na svoj zelo slab večer ubijem najboljšega mogočega nasprotnika. Temu pravim samomor. Vsi okrog mene vedo, da sem imel slabši večer, pa sem kljub temu z**bal tekmeca," je po že peti obranitvi naslova prvaka v srednji kategoriji dejal zadovoljni novozelandski borec nigerijskih korenin.

Adesanya je na vprašanje o žvižgih publike na njegov račun po končanem dvoboju v Las Vegasu odgovoril v sebi lastnem slogu. "J**eš jih. Oni so pijani že ob treh popoldan in nimajo pojma, kaj je prava borba. Nekajkrat sem že poudaril, da tudi najboljši prej ali slej pridejo do trenutka, ko jim neopravičeno žvižgajo in jih celo žalijo. To so neizpolnjeni osebki, neumni k**ci," je Adesanya s sočnimi besedami dal jasno vedeti, kaj si misli o tako imenovanih 'hejterjih'.