Umrl je 35-letni boksar, ki je pred šestimi dnevi osvojil naslov prvaka

"Z globoko žalostjo sporočamo, da je umrl ljubljeni sin, brat, prijatelj in boksarski šampion Paul Bamba, čigar svetloba in ljubezen sta se dotaknili neštetih življenj. Bil je silovit, a samozavesten tekmovalec z neizprosno ambicijo doseči veličino. Toda bolj kot karkoli drugega je bil izjemen posameznik, ki je mnoge navdihoval s svojo izjemno zagnanostjo in odločnostjo. Zlomljeni smo zaradi njegove smrti in vas vljudno prosimo za zasebnost in razumevanje v tem težkem času, ko skupaj krmarimo po svoji žalosti," je zapisal boksarjev predstavnik Ne-Yo.

Pot Portoričana je bila precej nenavadna. Služil je pri ameriških marincih, kjer se je po povratku iz Irak boril s posttravmatsko stresno motnjo. Ko se je soočil z brezdomstvom, se je zatekel k boksu, da bi znova zgradil svoje življenje.

Paul Bamba je v svoji karieri zbral 19 zmag in tri poraze. V letošnjem letu je vknjižil kar 14 zmag, do vseh pa se je dokopal z nokavtom, s čimer je podrl rekord Mika Tysona, ki je v letu dni zbral 13 nokavtov.