Umrl je kolumbijski boksar, ki je bil po dvoboju v komi

Po poročanju medijske mreže ESPN je bil 25-letnik v komi, potem ko je v osmi rundi dvoboja državnega prvenstva v polvelterski kategoriji do 63,5 kilogramov 24. septembra klonil pod udarci nasprotnika Joseja Munoza. Dvoboj je bil v areni Elias Chegwin v Barranquilli.

Tekmovalca so takoj odpeljali v bolnišnico. Tam so zdravniki med drugim ugotovili možgansko krvavitev, subduralni hematom, nato pa opravili dolgotrajno nevrološko operacijo in ga spravili v farmakološko komo. V četrtek so ga razglasili za možgansko mrtvega, vendar so se odločili, da ga bodo umetno ohranili pri življenju. V petek zgodaj zjutraj pa so Quinonesa odklopili z aparatov in je umrl.

"Cuadrilatero Boxing je globoko užaloščen zaradi smrti Luisa Quinonesa, edinstvenega in discipliniranega človeka, ki je vedno pokazal največjo predanost temu športu," je sporočil boksarski promotor.