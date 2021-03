Umrl legendarni boksar Marvin Hagler

Boksarska legenda Marvin Hagler, nesporni svetovni prvak v srednji kategoriji med letoma 1980 in 1987, je v soboto umrl v starosti 66 let, je sporočila njegova žena. V objavi na Facebookovi strani slavnega borca je Kay G. Hagler povedala, da je njen mož umrl doma. Hagler se je v ringih boril med letoma 1973 in 1987, v zlati dobi tega športa je bil del nekaj epskih dvobojev. Profesionalno kariero je končal z 62 zmagami, od tega 52 z knockoutom, tremi porazi in dvema neodločenima izidoma. Nesporno krono svetovnega prvaka je ubranil branil 12-krat. Njegov zadnji obračun je bil leta 1987, ko se je pomeril s Sugarjem Rayem Leonardom.

Haglerja so sprejeli v mednarodno boksarsko dvorano slavnih, po končani karieri pa je deloval kot igralec in boksarski komentator.