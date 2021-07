Uradno: Usik bo konec septembra napadal Joshuov šampionski pas

Ni skrivnost, da si je Anthony Joshua želel obračuna z rojakom Tysonom Furyjem , a do težko pričakovanega spopada, ki bi štel za naslov prvaka po verzijah WBA, WBO, IBF in WBC, naposled ni prišlo. Deontay Wilder je namreč po pravni poti izsilil še tretji obračun s Furyjem, organizacija WBO pa je Joshui naročila, da se bo moral pomeriti proti trenutnemu prvemu izzivalcu Aleksandru Usiku , sicer nespornemu vladarju kruzerske kategorije.

"Datum je določen. 25. september, Tottenham Hotspur Stadium. Vse bo v igri. Čas je, da obranim svojo krono," je ob tem povedal Joshua in dodal: "Sva olimpijska šampiona, ki sva si izborila svoji poti na vrh in se ob tem nisva odmikala izzivom. Stadion je fantastičen, vzdušje bo izjemno. Počaščen sem, da bom prvi, ki se bo boril na njem."

Po mnenju našega komentatorja Mirka Vorkapića je pred Joshuo vse prej kot lahka naloga. Kot pravi, je Usik na vrhuncu svoje kariere in ga brez kančka dvoma lahko skupaj z Vladimirjem Kličkom in Aleksandrom Povetkinom uvrščamo med tri najkakovostnejše nasprotnike v karieri 31-letnika. S to razliko, da sta bila tako Kličko kot Povetkin v času spopada z Joshuo v jeseni svojih karier, medtem ko se za Usika pri 34 letih zdi, da je v življenjski formi.

Po prevladi v kruzerski kategoriji so ga številni začeli primerjati tudi z legendarnim Evanderjem Holyfieldom, ki je bil pred Ukrajincem zadnji nesporni kralj kruzerske kategorije.