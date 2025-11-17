Svetli način
Borilni športi

Uradno: Joshua se bo boril s Paulom

Miami, 17. 11. 2025 16.03 | Posodobljeno pred 36 minutami

S.V.
Jake Paul, youtuber, ki je postal boksar, se bo 19. decembra v Miamiju v dvorani Kaseya Center pomeril z nekdanjim dvakratnim svetovnim prvakom v težki kategoriji Anthonyjem Joshuo.

Jake Paul bi moral v petek boksati proti prvaku WBA v lahki kategoriji Gervontu "Tanku" Davisu, a je bil dvoboj odpovedan po novih obtožbah proti Davisu zaradi nasilja v družini. Namesto tega se bo Paul v dvoboju, ki je predviden za osem rund po tri minute, pomeril z dvakratnim svetovnim prvakom težke kategorije in olimpijskim prvakom.

Jake Paul
Jake Paul FOTO: AP

"To ni simulacija umetne inteligence. To je dan sodbe," je dejal Paul. "Profesionalni dvoboj v težki kategoriji proti elitnemu svetovnemu prvaku na njegovem vrhuncu. Ko premagam Anthonyja Joshuo, bo izginil vsak dvom in nihče mi ne bo mogel odreči priložnosti, da boksam za svetovni naslov. Vsem svojim sovražnikom – to ste želeli. Ljudem v Združenem kraljestvu – opravičujem se. V petek, 19. decembra, pod lučmi Miamija – bakla bo predana, britanski Goljat pa bo zaspal."

Paul (12–1, 7 KO) je v boksu še vedno začetnik. Po dvobojih z borci MMA, povprečnimi ali že dolgo upokojenimi boksarji bo skočil med elito in se pomeril z Joshuo (28–4, 25 KO), enim najmočnejših težkokategornikov današnjega časa.

Anthony Joshua
Anthony Joshua FOTO: AP

"Jake ali kdorkoli drug – vsak lahko dobi svojo porcijo. Brez milosti," je dejal 36-letni Joshua. "Vzel sem si nekaj časa, zdaj pa se vračam z mega spektaklom. Zame je to velika priložnost. Vam je všeč ali ne, tukaj sem, da dosegam ogromne številke, velike borbe in podiram rekorde, medtem ko ostajam hladen, miren in zbran. Zapomnite si moje besede – v prihodnosti boste videli veliko več borcev, ki bodo sprejeli takšne priložnosti. Internet bom razstrelil prek Jakea Paula."

Joshua je v svojem zadnjem nastopu septembra 2024 izgubil proti Danielu Duboisu. Po porazu se je odločil za operacijo komolca in od takrat ni nastopal. Eddie Hearn, promotor Joshue, je za ESPN dejal, da bo 36-letnik v letu 2025 opravil en dvoboj, preden se bo osredotočil na veliki britanski derbi s trenutno upokojenim Tysonom Furyjem. A le redki so pričakovali, da bo ta dvoboj ravno proti Paulu.

boks anthony joshua jake paul
