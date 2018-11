Jurišič le nekaj dni pred borbo v Kopru doživel prometno nesrečo, avto zgorel

"Do nesreče je prišlo le en dan pred tehtanjem," je priznal Uroš Jurišič, ki tega pred borbo ni želel izpostavljati na velik zvon, saj ni želel, da bi tekmec to izvedel in iskal šibko točko slovenskega borca.

Da vse skupaj ni bilo nedolžno, dokazuje tudi to, da je avto zgorel. Za nameček to ni bil njegov avto, tako da je imel avto od partnerke. "Nekaj dni pred tekmo si osredotočen le na borbo, tako da imaš samo to v glavi. Nesreča ni bila stvar, ki bi me ovirala," je iskreno priznal Jurišič, čeprav so se organizatorji, potem ko so izvedeli, da je utrpel nesrečo, že ustrašili, da bo dogodek Legends Collide potekal brez prve zvezde. Na srečo jo je odnesel brez poškodb in odlično pripravljenost potrdil z zmago nad Gruzijcem Shoto Gvasalio.

Jurišič je prepričan, da je prišel čas za korak naprej v njegovi karieri. Priznava, da si zelo želi nastopiti na UFC dogodku na Češkem ali v Londonu. "Ciljam na ta dva dogodka, pričakujem, da bom na enemu od njih. Če ne bom, bom nadaljeval s tem kar delam. Trdo delal in zmagoval borbe," je v pogovoru z našo novinarko Mileno Novak sklenil Jurišič. Ta se bo pozimi znova preselil čez Lužo, kjer bo opravil priprave na novo sezono.