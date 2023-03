Usik končno sprejel Furyjevo ponudbo, prihaja borba vseh borb

Oleksandr Usik je namreč sprejel ponudbo Tysona Furyja , da si dobiček od borbe, ki je napovedana za 29. april, delita v razmerju 70:30 v korist Britanca. A Usik od nasprotnika zahteva, da takoj po borbi Ukrajini daruje milijon funtov (približno 1,1 milijona evrov). Za vsak dan, ko se Fury tega dogovora ne bo držal in sredstev Ukrajini ne bo daroval, bo po besedah Usika moral darovati en dodaten odstotek svojega prihodka od borbe.

Seveda v svetu boksa, od katerega se je Fury po lastnih besedah že večkrat poslovil, obljuba velikokrat ne "dela dolg". Počakati bomo morali torej do uradne potrditve in podpisa pogodbe, nato pa se lahko veselimo ene največjih borb v zadnjih letih, ki bo odločila, kdo bo nesporni kralj težke kategorije (WBA, WBC, IBF in WBO).