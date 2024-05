Usik po deljeni sodniški odločitvi Furyju zadal prvi poraz kariere

To je bil za Tysona Furyja prvi poraz v njegovi 16-letni profesionalni karieri, Oleksandr Usik pa se je podpisal še pod 22. zmago. "Hvala ekipi, družini in moji državi. Za nami je izjemen dan," je po zmagi povedal Ukrajinec in dodal, da je pripravljen na povraten dvoboj.

Britanski borec po 35. borbi svoje kariere ni skrival razočaranja. "Mislim, da je dobil nekaj rund, a jaz sem jih večino. To je bila ena neumnejših odločitev v zgodovini boksa. Verjamem, da sem zmagal v tem dvoboju, a ne bom jokal ter iskal izgovorov. Še enkrat se bova spopadla."