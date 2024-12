Usik tudi v drugo boljši od Furyja

Oleksander Usik je v maju po sodniški odločitvi ugnal Tysona Furyja in pasovom WBA, WBO in IBF dodal še pas svetovnega prvaka po verziji WBC. S tem je po četrt stoletja postal prvi svetovni prvak v vseh pomembnejših združenjih svetovnega boksa. To je nazadnje leta 2000 uspelo Lennoxu Lewisu, pred tem pa tudi legendarnim Muhamadu Aliju, Joeju Louisu in Mikeu Tysonu.

Povratni dvoboj v Združenih arabskih emiratih je Usik nadzoroval večino časa in bil v 12 rundah bolj dejaven, pogosteje je šel v dvoboje in z močnejšimi udarci. Sedemintridesetletni Usik je tako po 23 dvobojih, 14 jih je dobil s knockouti, ostal neporažen in poleg poklicnih obračunov v tem nizu osvojil tudi olimpijsko zlato, maja pa je Britancu prizadejal prvi poraz po 35 zmagah.