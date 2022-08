Usik tudi v drugo porazil Joshuo, bo njegov naslednji tekmec res Fury?

V Džedi je Oleksander Usik še drugič premagal nekdanjega britanskega prvaka Anthonyja Joshuo po tesni odločitvi po točkah (115:113, 113:115, 116:112). Joshua je prvič izgubil naslove proti takratnemu izzivalcu Usiku septembra 2021, ko je na nogometnem stadionu Tottenhama v Londonu prav tako izgubil po točkah, zdaj pa je v Savdski Arabiji zamudil priložnost za maščevanje.

Za Usika je bila to 20. zmaga v 20. profesionalni borbi v karieri in tako je obdržal pasove združenj WBA, IBF, WBO in IBO. Uspelo mu je nadoknaditi fizično pomanjkljivost štirih centimetrov manjšega dosega in je znova premagal tri centimetre višjega Joshuo. Pred skoraj letom dni je Usik Britancu odčital lekcijo boksa, drugi dvoboj pa je bil veliko bolj izenačen. Petintridesetletnik, ki se je po napadu Rusije vrnil v Ukrajino, da bi "branil svoj dom", nato pa na prigovarjanje rojakov zapustil domovino in se pripravljal na dvoboj, je upravičil pričakovanja.

"Pustite mi govoriti. Če bi poznali mojo zgodbo, bi me razumeli. Nisem amaterski boksar, kot sem bil pred 5 leti. Bil sem v zaporu, prišel sem ven in nadaljeval s treniranjem. Ta tip me je nocoj premagal, morda bi lahko bolje boksal, a to kaže, koliko trdega dela je moral vložiti. Zaploskajte mu," je prvi do mikrofona po dvoboju prišel Joshua in začel s komplimenti na račun tekmeca. "Ta tip je fenomenalen. Zdaj mu bomo zaploskali petkrat, toliko pasov, kot jih ima trenutno," je Joshua v nadaljevanju vodil občinstvo, da je petkrat pozdravilo Usyka z vzklikom "hip-hip hura".