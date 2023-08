Usik uspešno ubranil pasove svetovnega prvaka

Tyson Fury in Ukrajinec Oleksandr Usik

Vendar se Dubois in njegov menedžer po tekmi nista mogla sprijazniti s takšno odločitvijo. "Daniel je bil oropan zmage," je dejal menedžer britanskega borca.

Usik je povsem prevladoval v ringu, njegovi udarci so bili natančni, kot običajno pa je ob koncu vsake runde še povečal svojo prednost. Vseeno je Usik na začetku pete runde končal na tleh po aperkatu Duboisa , ki je pristal nizko, skoraj v mednožju ukrajinskega boksarja. Sodnik v ringu je presodil, da je šlo za nedovoljen udarec in zato dal Ukrajincu pet minut časa, da si opomore, Duboisa pa opozoril, da bo za naslednji takšen udarec diskvalificiran.

"Kako nizko je lahko to," je zavpil Dubois, potem ko je na velikem platnu videl posnetek tistega udarca z začetka pete runde.

Do konca dvoboja je britanski boksar zadal še nekaj udarcev, ki so bili na meji nedovoljenih udarcev, vendar pa je Usik zdržal. Ob koncu osme runde je Usik prvič podrl britanskega tekmeca. Sodnik je skoraj štel do deset, preden je Britanec pokazal, da je pripravljen nadaljevati dvoboj.

Sredi devete runde pa je Usik zadal udarec, po katerem se Dubois ni mogel več pobrati, sodnik pa je dvoboj prekinil.

Usikovo slavje se je lahko začelo. V njegovi lasti so skoraj vsi pasovi svetovnega prvaka. Ta, ki ga pogreša, je po različici WBC. Je v lasti še enega britanskega boksarja, in sicer Tysona Furyja.