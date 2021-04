Usman: Če se bo Masvidal 'igral z ognjem', se bo znova opekel

Masvidal pa bo, jasno, naredil vse, kar je v njegovih močeh, da izid v zmagah izenači na ena in posledično odvzame šampionski pas odličnemu Nigerijcu. "Zelo nevarno je za njega, da govori takšne stvari. Lepo je biti zdravo samozavesten in verjeti v svojo zmago, a to kar počne on (Jorge Masvidal, op. a.) v zadnjih dneh, je nepotrebna izguba energije in časa," je Usman malce zbodel svojega rivala in nadaljeval: "Vsak od naju ima svoje prednosti kot tudi slabosti. Sam se zavedam, da bom svoje 'minuse' moral, kolikor se bo le dalo, prikriti in tako izbojevati zmago. Ne bo lahko, vsekakor ne, a verjamem vase in svoj trening, da sem v pripravljalnem obdobju storil čisto vse za ubranitev šampionskega pasu."

Najtežji izpit za Ševčenkovo doslej

Če ste ljubiteljice in ljubitelji mešanih borilnih veščin pomislili, da bosta Usman in Masvidal 'odprla ' in 'zaprla' dogajanje na UFC 261, ste se krepko zmotili. Ob pogledu na seznam borb nam ta namreč razkriva, da sta v ženski konkurenci na sporedu kar dva obračuna za naslov prvakinje; najprej se bosta v mušji kategoriji pomerili branilka šampionskega pasu Valentina Ševčenko in prva izzivalka, Jessica Andrade. Slednja je na impresiven način debitirala v tej kategoriji s hitro zmago nad nedoraslo Katlyn Chookagian, s čimer je poslala jasno sporočilo sicer izjemni Ukrajinki, ki je v zadnjih dveh letih in štirih mesecih kar štirikrat uspešno obranila naslov prvakinje.

Lahko Namajunasova prekriža načrte Weilijevi?

Preden bosta v oktagon vstopila glavna zvezdnika dogodka, bomo spremljali še borbo za naslov prvakinje v slamnati kategoriji, v kateri bo Kitajka Weili Zhang branila šampionski pas proti nekdanji prvakinji v tej kategoriji, Rose Namajunas. Ta se je že oddolžila Andradejevi za boleč predhodni poraz, toda Namajunasovo zanima zgolj naslov. Če ji slučajno uspe, bo postala sploh prva borka v zgodovini UFC-ja, ki je dvakrat v različnih obdobjih prišla do naslova prvakinje v isti kategoriji.

Za Zhangovo na drugi strani pa bo to druga obramba pasu, potem ko je pred letom dni v eni od najlepših borb v zgodovini tekmovanja premagala Poljakinjo Joanno Jedrzejczyk.

UFC 261, seznam borb:

Kamaru Usman vs. Jorge Masvidal (do 77 kg)



Zhang Weili vs. Rose Namajunas (do 52.5 kg)



Valentina Ševčenko vs. Jéssica Andrade (do 57 kg)



Uriah Hall vs. Chris Weidman (do 84 kg)



Anthony Smith vs. Jimmy Crute (do 93kg)