Usman po novi 'vojni' še drugič boljši od Covingtona

V predzadnji borbi večera je Rose Namajunas ubranila naslov v slamnati kategoriji. Weili Zhang je za razliko od aprilske borbe, ko je Američanka slavila z nokavtom po vsega dobri minuti borbe, tokrat pošteno namučila tekmico in jo predvsem v drugi rundi tudi spravila v velike težave.

Američanka litovskih korenin je uspela prestati nalet nekdanje šampionke in predvsem po zaslugi rokoborbe in tehnik v parterju dobiti četrto in peto rundo. Kljub temu je o zmagovalki odločala deljena sodniška odločitev. En sodnik je zmago z 48:47 pripisal Kitajki, ostala dva pa z 48:47 in 49:46 Namajunasovi, ki tako ostaja na prestolu slamnate kategorije.

Za borbo večera in morda celo borbo leta sta poskrbela Justin Gaethje in Michael Chandler. Drugi in četrti na lestvici izzivalcev sta, kot je bilo obljubljeno, stopila v sredino kletke in od samega začetka borbe brez popuščanja iskala zaključek. 'Pretep' je bil bol po godu Gaethjeju, ki je v drugi rundi z izjemnim aperkatom spravil na tla Chandlerja, a borec z vzdevkom jeklo je uspel prestati napad. Po 15 minutah izjemne borbe je po soglasni sodniški odločitvi slavil Gaethje.

Posnetke vseh borb najdete na VOYO.