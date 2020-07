Usman pred enim od najtežjih obračunov v svoji karieri: Razbil bom Masvidala

V minulih dneh je bil v svojih napovedih pred nedeljskim spektaklom (s prenosom na VOYO od 4. ure naprej) na otoku Yas v Abu Dabiju zelo 'glasen' izzivalec Jorge Masvidal, ki je prepričan, da mu šampionski pas velterske kategorije tokrat ne more uiti. Kamaru Usman na drugi strani, sicer aktualni UFC-jev prvak, pa meni, da sploh ni pomembno, kdo se v danem trenutku nahaja v nasprotnem kotu, saj je tako dobro pripravljen kot že dolgo ne.

"To je ena manjša sprememba, ki v nobenem primeru ne bo imela vpliva na mojo borbo. Ko potegnem črto, je na koncu dneva najpomembneje to, kako sem pripravljen jaz in ne nasprotnik. V trenutku, ko bom vstopil v oktagon, bom moral vključiti 'nigerijsko nočno moro' in izven njega pustiti Kamaruja Usmana. Zdaj imam še en motiv več, da naredim malce več škode kot običajno. Toda ponavljam, sprememba nasprotnika pri meni ne predstavlja nobenega vznemirjenja. To je zgolj tekmovanje, v katerem trenutno ni boljšega borca od mene. Zato sem kralj te kategorije (velterske, op. p.), in bom, ko za to napoči pravi trenutek, uspešno opravil svoje delo," je tri dni pred obračunom v pogovoru za TMZ Sportsdejal samozavestni Usman, ki bi se moral sicer boriti proti Gilbertu Burnsu, a je Brazilec zbolel za novim koronavirusom, nakar je predsednik organizacije Dana White po mukotrpnih pogajanjih le uspel najti skupen jezik z "Gamebredom" (vzdevek Jorgeja Masvidala, op. p.).

"Pravijo, da je Masvidal tako imenovani BMF (Baddest Motherf*cker, najzlobnejši pesjan, op. p.) in to dejansko smatrajo za enega od začasnih šampionskih pasov ... Ok, ko ga razbijem in razmečem po oktagonu, bom to s*anje odnesel domov, da ga postavim v svojo omaro za spomin,"je še dodal Usman.