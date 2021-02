Usman preživel uvod in se zapisal med 'večne'

Šlo je za obračun borcev, ki se med seboj odlično poznata, saj sta skupaj trenirala skoraj desetletje. Med Nigerijcem Kamarujem Usmanom, ki v UFC sploh še ne pozna poraza, in Brazilcem Gilbertom Burnsom z razmerjem zmag in porazov 12:3 tako večjih neznank ni bilo. Kljub temu je bil Usman v vlogi izrazitega favorita, kar je v dramatični borbi na koncu tudi dokazal. Burns je dvoboj začel silovito, bil uvodoma celo v prednosti, v nadaljevanju pa je zagospodaril Usman in le upravičil vlogo papirnatega favorita. Kakšna borba in kakšna zmaga Usmana. Če je bila pred dvobojem še kakšna dilema, pa je po sijajni borbi ni več – 'The Nigerian Nightmare', z razmerjem zmag in porazov v karieri 18:1, je potrdil, da je najboljši borec UFC v velterski kategoriji na svetu, kar je le še "ovekovečil" z zmago proti nekdanjemu "klubskemu" kolegu. Slavil je trinajstič zapored, kar ni uspelo nikomur. "Prehitel" je tudi legendarnega Georgesa St-Pierra, ki je zmagal dvanajstkrat v nizu.

