Usman v novo vojno s Covingtonom, ples pesti tudi za Gaethjeja in Chandlerja

Kamaru Usman drugič ali Colby Covington prvič? Na to vprašanje bomo dobili odgovor v noči iz sobote na nedeljo (prenos na VOYO se prične ob 3.00), ko se bosta na borilnem spektaklu UFC 268 znova pomerila stara znanca. Glavna borba večera bo torej ponovitev 'vojne' izpred skoraj dveh let, ki jo je s tehničnim nokavtom v zadnji rundi dobil Usman in tako (začasno) utišal velikega rivala Covingtona.

Čeprav se Justin Gaethje in Michael Chandler ne bosta borila za naslov prvaka, gre vseeno za težko pričakovano borbo dveh izvrstnih lahkokategornikov. Oba borca si želita povratek na zmagovalno pot, saj sta oba v svojih zadnjih obračunih zgubila in to prav v borbi za naslov prvaka. Chandler je januarja letos debitiral v UFC-ju in se z nokavtom izstrelil v sam vrh zelo konkurenčne kategorije. Že v drugi borbi v najmočnejši mma organizaciji je dobil priložnost boriti se za naslov prvaka, a čeprav je bil maja letos v prvi rudi proti Charlesu Oliveiri zelo blizu zaključku, se je Brazilec rešil in Chandlerja v drugi rundi ustavil s tehničnim nokavtom. Gaethje pa je nazadnje v oktagonu stal oktobra lani, ko je moral prav tako v borbi za naslov prvaka premoč priznati nepremagljivemu Habibu Nurmagomedovu. Tako Gaethje kot Chandler sta odlična pretepača, ki zvonec, ki označuje konec borbe, redko dočakata. Poleg denarne nagrade in prestiža, bo zmagovalec njune borbe prihodnje leto skoraj zagotovo dobil še drugo možnost osvojiti šampionski pas lahke kategorije, a še pred tem se bosta zanj decembra na dogodku UFC 269 udarila aktualni prvak Oliveira in prvi izzivalec Dustin Poirier.