Uspeh judoistk v Linzu dopolnila še Metka Lobnik

Podobnih je bilo še nekaj akcij, zagrozila je tudi Brazilka, a tekmovalki sta se prebili do podaljška. Tudi tukaj se je borba odločila v parterju, kjer je Lobnikova spretno izvedla protinapad in si ustvarila položaj za končni prijem.

Kot postavljena judoistka je Lobnikova, 24. na svetovni lestvici, preskočila uvodni krog, nato pa imela opravka z mladimi perspektivnimi tekmicami, željnimi dokazovanja. Aktualna mladinska evropska prvakinja Francozinja Lila Mazzarini ni zdržala do konca, enako velja za Nemko Evo Ronjo Buddenknote, še eno dobitnico brona na MSP.

Zalomilo se je le v polfinalu, kjer je Štajerko ugnala prvopostavljena Ukrajinka Julija Kurčenko, poznejša zmagovalka kategorije do 78 kg.

"Tako z nastopom kot z uvrstitvijo sem zadovoljna, posebej po tekmi v Ljubljani, kjer se mi ni izšlo po pričakovanjih. Danes so bile borbe, izjema je polfinale, zelo dobre in seveda bo to lepa motivacija za naprej. Vesela sem, da se vračam v formo po olimpijskem nastopu v Parizu, saj se že pripravljam na evropsko prvenstvo, ki bo ob svetovnem seveda ciljna tekma sezone," je po tekmi povedala judoistka, ki se bo generalko pred aprilskim EP opravila čez 14 dni v Gruziji.

V preteklih dneh je v Linzu Kaja Kajzer osvojila zlato v svoji novi kategoriji do 63 kg, Nika Tomc srebro v kategoriji do 57 kg in Kaja Schuster bron v kategoriji do 70 kg. Slovenske tekmovalke so s tem potrdile dobro pripravo na poti do aprilskega evropskega prvenstva v Podgorici. Je pa v soboto v prav v Podgorici slavila Anka Pogačnik.