Usyk: V njegovem glasu sem slišal željo, da nadaljuje

Anthony Joshua, nekdanji dvakratni svetovni prvak v težki kategoriji, je konec decembra 2025 preživel hudo avtomobilsko nesrečo v Nigeriji, v kateri sta umrla njegova osebna trenerja Sina Ghami in Latif Ayodele, oba njegova tesna prijatelja in člana ekipe. Joshua je utrpel le manjše poškodbe in zapustil državo, tragedija pa je sprožila val vprašanj o njegovi športni prihodnosti.
Nekaj več jasnosti je dal velik rival, svetovni prvak Oleksandr Usyk, ki je po nedavnem spoštljivem telefonskem pogovoru z Joshuo razkril, da je v njegovem glasu zaslišal željo po nadaljevanju kariere. Britanec je omenjal prijatelje, ki jih je izgubil, ter priložnost za življenje, ki mu je bila dana. Usyk je dodal, da so ga te besede spomnile tudi na lastne izkušnje z izgubo bližnjih. "Ko sem se nekoč pogovarjal z materjo padlega prijatelja, mi je rekla: Oleksandr, zelo bi bil ponosen, da nadaljuješ svoje delo, spremljal te bo iz nebes," pove Usyk. "In mislim, da to tudi počne. Pa ne le on, temveč vsi moji bližnji, ki so umrli med vojno, so moji angeli varuhi, ki mi pomagajo v ringu."
Medtem se je Joshua že vrnil k lažjim treningom, kar je razvidno tudi iz objav na družbenih omrežjih. Njegov promotor Eddie Hearn je sicer poudaril, da o nadaljevanju kariere za zdaj ni bilo sprejetih nobenih odločitev in da je trenutno najpomembnejši čas za okrevanje. "Preden se bo odločil o svoji prihodnosti, bo potreboval čas, fizično, psihično, čustveno in duhovno si mora opomoči. Mislim, da si bo želel vrnitve v boks, a to bo njegova odločitev, in ko bo za to pravi trenutek. To zagotovo ni pogovor, ki bi ga imel z njim v tem času. Edino vprašanje, ki mu ga lahko zastavim, je, ali je v redu. Včasih se zdi, da ljudje kažejo, da so v redu, a to, kar se je zgodilo njemu, ni normalno in je za vse vpletene srce parajoče," pove Hearn.
Vprašanja o morebitnih velikih dvobojih, vključno z obračunom proti Tysonu Furyju, so tako trenutno povsem razumljivo postavljena na stranski tir, dokler Joshua ne bo pripravljen na sprejemanje odločitev o svojih nadaljnjih korakih.
