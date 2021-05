Uvertura: Mayweather izgubil živce in napadel gobezdača Logana Paula

Mayweather enostavno vidi prihajajoči dogodek kot lepo priložnost, da zasluži "nor denar". "Od boksanja sem se že poslovil. Moj izkupiček je 50-0. Vendar pa se vseeno še želim zabavati in zaslužiti sto milijonov dolarjev. Mislim, da sem pameten poslovnež," je dejal Mayweather za AFP.

"Veliko je boksarskih šampionov, ki imajo bogato športno zapuščino, nimajo pa denarja. Super je, da grem sam še vedno lahko v ring in za to dobim noro plačilo," je dodal ameriški boksarski zvezdnik in dodal: "Ljudje mislijo, da upokojitev pomeni, da ždiš doma, imaš noge na kavču in se rediš. To ni nekaj, kar si sam želim početi. Jaz se rad zabavam, potujem po svetu in uživam življenje ..."

"Ljudje se želijo zabavati. Zadnje čase v medijih poslušamo le o covidu in cepivih. Pojdimo nazaj k ponujanju zabave, prepričan sem, da to ljudje potrebujejo," je še pristavil Mayweather, ki je v času kariere na 50 poklicnih dvobojih ostal nepremagan, naslove svetovnega prvaka pa je osvojil v petih težnostnih kategorijah.