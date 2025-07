Uvod v Fight of Nations [TM]: Ajd izgubil borbo, Fabjan živce

V drugi sezoni resničnostnega šova Uvod v Fight of Nations [TM] postaja vse bolj napeto. V drugi epizodi sta se ekipi Joker in Slo Rocky udarili v prvem moštvenem izzivu, ki pa se ni razpletel, kot je bilo zamišljeno. Borci so morali svoja trenerja v štafeti vleči v tovornem vozičku, ki pa ni bil ravno kos zastavljeni nalogi.

Fight of Nations: Pot do zmage FOTO: VOYO icon-expand

Tako Miran Fabjan kot Aleksandar Ilić sta tako večkrat občutila trdoto atletske steze v Brežicah in jo odnesla s precej odrgninami. Zmagala je Fabjanova ekipa in si priborila prvo točko ter 50 eurov bonusa, ki jih lahko tekmovalci porabijo za nakup hrane. Zmagovalci so se izkazali s športno potezo in se odločili, da si bodo bonus razdelili s tekmeci.

Priča smo bili tudi prvemu moštvenemu treningu in napovedi prve borbe. Ilić in Fabjan sta se odločila, da se bosta prva udarila Slovenec Benjamin Ajd in Srb Nikola Đurović, saj prav omenjena izmed vseh borcev zbijata največ kilogramov. Oba sta namreč ob prihodu v FON vilo tehtala okoli 84 kilogramov, borci pa morajo zadovoljiti omejitvam velterske kategorije do 77,1 kilograma, dovoljene pa je tudi pol kilograma tolerance. Tako Ajd, kot Đurović sta uspešno dobila bitko s tehtnico, tako da sta bila nared za spopad v kletki.

Benjamin Ajd in Nikola Đurović FOTO: Instagram icon-expand

Na dan borbe je Fabjan prišel v FON vilo obiskati svojega varovanca Ajda in mu pomagati pri pripravi taktike za spopad, med tem pa izgubil živce. Saši Drobcu, ki skrbi, da v resničnostnem šovu poteka vse po načrtih in predsedniku organizacije FNC Draženu Forgaču je očital, da je preveč poudarka na šovu in dogajanju izven kletke ter da bi morala za tekmovalce biti pomembna samo borba in posledično temu posvečena vsa pozornost. Slovenski superzvezdnik je ob tem priznal, da je strokovnjak za borbo v stoje, na parterju pa svojim varovancem težko pomaga. Ob koncu je le bil čas za prvo borbo. Čeprav je večina prednost dajala Ajdu, se je v kletki razpletlo drugače. Đurović je slovenskega borca, ki živi v Nemčiji, na začetku zadel z dobrim levim direktom, nato pa predvsem po zaslugi rokoborbe borbo dokaj mirno pripeljal do konca. Ajd je po koncu borbe povsem izgubil živce, tekmecu pokazal sredinec in proti njemu celo pljunil, kar je povsem razjezilo Fabjana. "Izkazano spoštovanje po koncu borbe je temelj našega športa," je med drugim dejal. Napeto bo tudi v tretjem delu, ki si ga boste na VOYO lahko ogledali že to soboto, Ilić pa je dejal, da nas čaka morda celo najbolj napeta borba celotne sezone.