Borilni športi

V 10 dneh po zmagi pridobil skoraj 22 kilogramov: Rad imam hrano

Ljubljana, 24. 12. 2025 16.21 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
S.V.
Melquizael Costa

Mnogi borci UFC-ja so znani po tem, da med posameznimi borbami močno pridobijo telesno težo, eden najbolj razvpitih primerov je Anglež Paddy Pimblett. Zdi se, da po njegovih stopinjah stopa tudi Brazilec Melquizael Costa, ki je po izjemnem letu 2025 šokiral navijače z objavo o svoji telesni teži le 10 dni po zadnji zmagi.

Melquizael Costa je na svojem profilu na družbenih omrežjih objavil videoposnetek, na katerem tehtnica pokaže kar 87,6 kilograma. Ob posnetku je kratko in hudomušno zapisal: "Rad imam hrano."

Podatek je toliko bolj presenetljiv, če upoštevamo, da je imel Brazilec 12. decembra na uradnem tehtanju pred borbo 66 kilogramov. To pomeni, da je v manj kot dveh tednih pridobil skoraj 22 kilogramov. Za primerjavo, s takšno težo bi nastopal v poltežki kategoriji, kar pomeni preskok kar štirih težnostnih razredov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

29-letni borec je zadnjo borbo v letu 2025 opravil 13. decembra, ko je z izjemnim udarcem z nogo v glavo spektakularno nokavtiral Morgana Charriera. Njegov zaključek je bil eden izmed vrhuncev zadnjega UFC-jevega dogodka v letu in se je hitro razširil po družbenih omrežjih. Čeprav za to presenetljivo ni prejel bonusa za predstavo večera.

ufc Melquizael Costa mma

