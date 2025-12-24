V 10 dneh po zmagi pridobil skoraj 22 kilogramov: Rad imam hrano

Melquizael Costa je na svojem profilu na družbenih omrežjih objavil videoposnetek, na katerem tehtnica pokaže kar 87,6 kilograma. Ob posnetku je kratko in hudomušno zapisal: "Rad imam hrano."
Podatek je toliko bolj presenetljiv, če upoštevamo, da je imel Brazilec 12. decembra na uradnem tehtanju pred borbo 66 kilogramov. To pomeni, da je v manj kot dveh tednih pridobil skoraj 22 kilogramov. Za primerjavo, s takšno težo bi nastopal v poltežki kategoriji, kar pomeni preskok kar štirih težnostnih razredov.
29-letni borec je zadnjo borbo v letu 2025 opravil 13. decembra, ko je z izjemnim udarcem z nogo v glavo spektakularno nokavtiral Morgana Charriera. Njegov zaključek je bil eden izmed vrhuncev zadnjega UFC-jevega dogodka v letu in se je hitro razširil po družbenih omrežjih. Čeprav za to presenetljivo ni prejel bonusa za predstavo večera.
